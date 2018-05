Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşik Krallık, güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun kapanış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Birleşik Krallık ile her alanda daha fazla iş birliğine hazırız"

"Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin 500 yıla yakın köklü bir tarihi geçmişi var. Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri işbirliğimizin her alanda daha da geliştiği, derinleştiği ve ivme kazandığı bir dönemden geçiyor. İlişkilerimizin bugün ulaştığı yüksek düzeyde yakın zamanda her iki ülkede gerçekleştirilen halk oylamalarının da önemli etkisi vardır. Birleşik Krallık 2016 yılındaki halk oylamasında alınan Brexit kararını uygulamak için adımlarını atıyor. Birleşik Krallık, değer verdiğimiz ve güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır. Türkiye olarak biz Brexit sonrası dönemde de Birleşik Krallık ile her alanda daha fazla iş birliği yapmaya hazırız."

"Birleşik Krallık, 15 Temmuz sonrasında gerçek bir dost olduğunu gösterdi"

"İlişkilerimizi yakınlaştıran bir başka önemli husus ise Birleşik Krallık'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkemize gösterdiği samimi dayanışmadır. Birleşik Krallık 15 Temmuz sonrasında gerçek bir dost olduğunu gösterdi."

"Yakaldığımız ivmeyi korumak konusunda kararlıyız"

"Ülkemizde 3 binden fazla Birleşik Krallık şirketine ev sahipliği yapıyoruz. Kendi şirketlerimizle Birleşik Kralık şirketleri arasında bir ayrım gözetmiyoruz. Ekonomimizde yakaladığımız ivmeyi korumak ve değişen şartlara uyum sağlamak konusunda kararlıyız. 15 yılda yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiğimiz bu durumu ülkemize olan güvenin tezahürü olarak görüyoruz. Savunma sanayiindeki ortaklığımız birlikte neleri başarabileceğimizin en güzel örneğidir."

"Biz Avrupa'nın ve tüm dünyanın güvenliğini sağlıyoruz"

"Terör ve düzensiz göçün sebepleriyle kaynağında mücadele edilmesi konusunda biz karşılıklı olarak kararlıyız. Şu anda bildiğiniz gibi dünyada en fazla yardıma eli açık üç ülke bir ABD, iki Türkiye, üç İngiltere. Biz eli açık ülkeleriz. Türkiye aynı anda çok sayıda terör örgütüne karşı son derece etkili bir mücadele yürütüyor. Biz Avrupa'nın ve tüm dünyanın güvenliğini sağlıyoruz."

"Birleşik Krallık değer verdiğimiz ve güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır"

"Birleşik Krallık değer verdiğimiz ve güven duyduğumuz stratejik ortağımızdır. Biz her alanda daha fazla iş birliği yapmaya hazırız. Birleşik Krallık ile özellikle terörizmle mücadele alanında yürüttüğümüz iş birliği diğer ortaklarımızla kurduğumuz mekanizmaların çok çok ilerisindedir. Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli gelin birlikte değerlendirelim. Biz, zor zamanlarımızda yanımızda olan dostlarımızı asla unutmayan bir milletiz. Yeni bir dönemin eşiğinde olduğumuz şu günlerde, bizimle birlikte yol yürüyecek dostlarımıza vereceğimiz değer ise çok daha farklı olacaktır. Önümüzdeki dönemde firmalarımızın karşılıklı olarak Türkiye'de veya Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermesiyle mal ve hizmet alıp satmasıyla yetinmeyelim. Katma değeri fazla ve yüksek teknoloji içeren ürünleri birlikte üretme imkanlarını araştıralım."

Kaynak: TRT Haber, AA