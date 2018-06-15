Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birkaç gün içerisinde müjdelerimiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Kandil'i bombalıyoruz"

- Kudüs meselesinde bile İnce kalkı istismar etmeye. Afrin'e gitmeyin, Cerablus'a gitmeyin dediler. Biz gideceğiz dedik. Orada Mehmedimiz, ÖSO teröristlere karşı büyük bir mücadele verdi. Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık. Kandil'i bombalıyoruz. Eğer dostsanız siz halledin diyoruz. Siz halletmezseniz biz hallediyoruz diyoruz. Size birkaç gün içerisinde müjdelerimiz olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sırada Kandil'i bombalıyoruz. Biz onlara dost geçinenlere diyoruz ki siz halledin, siz halletmiyorsanız biz hallediyoruz. Size birkaç gün içinde başka müjdelerimiz olacak.https://t.co/EONi2LPF1l pic.twitter.com/MqdyDjU15j — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Haziran 2018

"Senin daha projen yok, bu iş ustalık işi"

- Karşımızda olanları görüyorsunuz değil mi? Bunların terörle mücadele, sağlık, turizm diye bir derdi var mı? Diyor ki biz kapatacağız. Yüksek hızlı treni kapatacağız diyor. 4. köprüyü ben yaparım diyor. Nereye yapacaksın? Çalışırız diyor. Senin daha planın projen yok. Bu iş ustalık işi.

"Biz konuşmayız, yaparız"

- Zira büyük Türkiye güçlü lider ister. Ustalık ister. Bir bakkal dükkanın olsa çırağa teslim eder misin? Etmezsin. Burası büyük Türkiye. Durup dururken gelmedik. 3,5 kat büyüttük. Yanı başımızda Sultangazi'de muhteşem bir hastaneyi yaptık. Biz konuşmayız, yaparız. Biz yaptık.

"Bunların kitabında terörle mücadele yok"

- Biz göreve geldik okullarımızın sayısına bakın. Başta İnce olmak üzere bunların ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Bunların kitabında yok bizde var. Buradan sesleniyorum biz terörle mücadele ediyoruz. Sayın İnce başta olmak üzere diğerleri niye Edirne cezaevinde kalsın diyorlar. Nasıl bir insansın?

"Bugüne kadar Kürt kardeşlerim dedim, ayrım yapmadım"

- Bunların partisi cezai konumu olmayan tutukluluğu olmayan başka bir adamı bulamıyorda bunu niye çıkarıyor. Dert başka. Gittiler ziyaret ettiler. Ben buradan Güneydoğulu kardeşlerime sesleniyorum bugüne kadar Kürt kardeşlerim dedim ayrım yapmadım. Bizim değerlerimizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı yok. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik.

"Mazlumların yanında yer alacağız, oyunu bozacağız"

- Demirtaş denen zat 7 Haziran olaylarında benim Diyarbakır'daki kardeşlerimi sokağa döktü. 53 Kürt kardeşim öldürüldü. Kürt kardeşlerim bu oyuna gelecek misiniz? Bu oyunu siz bozacaksınız. Unutmayın hiçbir zaman zulüm ile abad olunmaz. Biz mazlumların yanında yer alacağız. Bu oyunu bozacağız.

"Biz barış istiyoruz, bunlar lafta barış diyorlar"

- Dün bizim Şanlıurfa vekilimiz Kürt'tür. Onlar esnaf ziyareti yapıyorlar. Ağabeyini öldürüyorlar. Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyormusunuz niye geldiniz diyor. Bir ziyaret yapıldıysa niye rahatsızsın? Bugün defnedildi. Şuanda Başbakanımız orada. Biz barış istiyoruz, bunlar lafta barış, özgürlük diyorlar. Hepsi yalan.

"Sen Siyonist'sin öldürmeyi iyi bilirsin"

- Bunların öldürdükleri insan sayısı yüzlerce, binlerce. Bunlar Kürt anneleri ağlatan, onların kızlarını Kandil'e kaçıranlar bunlar değil miydi? Bunlar hala devam ediyorlar. Bizim bu ülkede yapacağımız çok şey var. Dünyada bütün ülkeler BMGK'da yerini almalı diyoruz. Sen bir Siyonist, İsrailli olabilirsin sen öldürmeyi iyi bilirsin. Bunlar Filistinli yavruları Gazze'de öldüren değil mi? Mücadeleyi biz verdik.

"Bay Kemal bundan kurtulmak için aday yaptı onu"

- Muharrem İsmail Metin Paşa’ya saldırıyor. Toplantı parti toplantısı değil. General oranın protokolünden. Bay Muharrem ben başkomutanım. Adam bunu da bilmiyor. Bundan aday olur mu? Bay Kemal de bundan kurtulmak için aday yaptı onu. Kendisi aday olmadı. Biran önce koltuğu kimseye kaptırmayım dedi. Bunu süreyim kurtulayım dedi.

Kaynak: TRT Haber