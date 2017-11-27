Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin faizle ilgili görüşlerine katılmıyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da ATO Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

Ekonominin güçlenmesinde devlet politikaları çok önemli. Güçlü ekonomi güçlü devlet demektir. Siyaset her alanda olduğu gibi ekonomi konusunda da belirleyicidir. Ekonomi asıl gücünü milletten alır.

Sadece yer altı ve yer üstü zenginlikleri değil aynı zamanda insan kaynaklarıyla da sömürülen kıtaların asli sahipleri hala toparlanabilmiş değil.

Bizde sömürü olmamıştır, tam tersi ihya etme anlayışı vardır. Gaza kültürüyle fethettik ama hiçbir zaman sömürgeci olmadık.

Sömürge düzeni bir gün çökecek ama bizi bin yıldır ayakta tutan kültürümüzün gücü devam edecek.

Ülkemiz ekonomisinin bir gece yerle yeksan olduğu, dövizin 5-10 kat arttığı günlerden buralara geldik, şu anda biz güçlüyüz. 2017 büyümesinin %7 olması kimseyi şaşırtmayacaktır.

Tüm zamanların rekorunu kıracağız

Yıl bittiğinde sanırım tüm zamanların büyüme rekorunu kıracağız. Hedefimiz 10 büyük ekonomi arasına girmektir, bunun için ekonomimizi ikiye katlamamız yeterlidir.

#SONDAKİKA



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımlarda yıl bittiğinde tüm zamanların rekorunu kırmış olacağız.https://t.co/kxlpMj3a8j pic.twitter.com/3EeOvjExCH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Kasım 2017

Kadın ve gençlerin işgücüne katılımı bizi güçlü kılar

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımı öyle yüksek seviyelere ulaştı ki işsizlik oranını hedeflediğimiz düzeye çıkaramadık. Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımının yükselmesi bizi daha da güçlü kılar. Bizim görevimiz, daha çok istihdam sağlayacak politikalar geliştirmek.Mesela ihracat son günlerde çok güzel haberler aldığımız başka bir alan. Yaşanan olumsuzluklar sebebi ile 143 milyar dolara kadar geriledi. Bir rekora doğru gidiyoruz. Ekim ayı itibarıyla 15 milyar dolarlık artışla 154.2 milyar doları buldu.

Birilerinin faizle ilgili görüşlerine katılmıyorum

Türkiye'nin geçtiğimiz 15 yılı milletimizle el ele vererek ülkemizi her alanda hizmetlerle donattığımız bir dönem oldu. Bugün döviz 3 kuruş yükseldi akaryakıt iki kuruş arttı diye karalar bağlayanlar ancak 15-20 yıl öncesinin Türkiyesini bilmeyenler olabilir. Ülkemizin ekonomisinin bir gecede yerle yeksan olduğu dövizin 3-5 kuruş değil 5-10 kat birden arttığı günlerden buralara geldik. Kur şöyle arttı böyle arttı bütün bunları konuşuyorsunuz da 1 doların 7 bin 500 liralara çıktığı günleri niye konuşmuyorsunuz? Özellikle kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'i bularak son 10 yılın zirvesine çıkması üretimdeki artışın ve büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. Döviz kurlarındaki suni şişkinliğin önümüzdeki günlerde kalkacağına inanıyorum. Faizler ekonomide en çok rahatsız olduğum konu, birilerinin faizle ilgili görüşlerine katılmıyorum.

Ne terör örgütleriyle dize getiriliriz ne de silah gibi kullanılan ekonomik şantajlara boyun eğeriz, bu millete kefen biçenin sonu hep hüsran olmuştur öyle de olacaktır.

Ankara'daki fuar alanı meselesini inşallah bu dönemde bitireceğiz.

Ayrıntılar geliyor