Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bu ülkenin tarihini 1923'ten başlatmak istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirilen "Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid'i Anlamak" isimli programa iştirak etti.

Burada konuşma yapan Erdoğan, Sultan ikinci Abdülhamid Han'ın kutuplaşmanın en büyük kurbanlarından biri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan Abdülhamid'e yönelik bağnaz bakış açısının, marjinal bir kesimde hala hüküm sürdüğüne dikkati çekti:

"Birileri ısrarla bu ülkenin tarihini 1923'ten başlatmaya çalışıyor. Birileri inatla bizi köklerimizden, kadim değerlerimizden koparmaya gayret ediyor."

Türkiye'nin hiçbir ayrım yapmadan tarihiyle gurur duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Biz tarihimize seçici anlayışla bakanlardan olamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık Osmanlı ile cumhuriyeti birbirlerinin zıttı dönemler gibi göstermekten vazgeçilmesi gerektiğine vurgu yaparak, tarihi hakikatleri kabul etmek yerine onu kendi ideolojisine göre yeniden yazmaya teşebbüs edenlerin başarısızlığa uğradığını belirtti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tıpkı eski devletlerimizin birbirinin devamı olması gibi Osmanlı'nın devamı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirlerinin zıttı dönemler gibi göstermekten vazgeçmeliyiz.https://t.co/cHME38ubaq pic.twitter.com/j1Xe1sglDM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Şubat 2018

TRT'nin son yıllarda tarihi dizilere verdiği öneme ve gerçekleştirdiği başarıya da değinen Cumhurbaşkanı, TRT'ye teşekkür ederek 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin dünyanın değişik ülkelerine süratle ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TRT'ye teşekkür ediyorum. Payitaht dizisini dünyanın değişik ülkelerine süratle ihraç etmemiz lazım.https://t.co/cHME38ubaq pic.twitter.com/5qLXGOzegx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir milleti var kılan, ona hafıza ve karakter kazandıran, olayların bütünüdür. Bizler hiçbir ayrım yapmadan tarihimizle iftihar ediyor, gurur duyuyoruz ve bu tarih, her milletin yazdığı veya yazabileceği bir tarih değildir. Hamdolsun ki böyle bir tarihe sahibiz."

"Elbette sınırlar değişmiştir, yönetim biçimleri değişmiştir, yönetime esas belgeler değişmiştir ama öz aynıdır, ruh aynıdır hatta kurumların pek çoğu aynıdır. Bu bakımdanAbdülhamid Han'ı en büyük vizyoner ve stratejik şahsiyetlerden biri olarak görüyoruz." diyen Cumhurbaşkanı, aleyhine onca kampanyaya rağmen Abdülhamid Han'ın Türk milletinin yüce hafızasında 'Ulu Hakan' olarak kaldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han'ın "birlik ve beraberlik her kuvvete üstündür" sözünü bugün de devlet ve milletin tüm çalışmalarında rehber edindiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: TRT Haber