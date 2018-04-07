Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri afra tafra yaptı ama kendi kararımızı verdik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın 6. Olağan İl Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri afra tafra yaptılar ama biz kendi kararımızı kendimiz verdik ve Mehmetçiklerimiz, ÖSO ile oraya girdi ve o teröristleri derdest etti. Bu teröristler kuyruklarını bacaklarının arasına alıp kaçtılar. Şu an itibarıyla 3991 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

6. Olağan Kongremizde bugün efeler diyarındayız. Sizlerle bir aradayız. İnanıyorum ki efeler Allah'ın izniyle önümüzde 2019 yılını çok farklı geçirecek. Sizlerden bugün bazı ricalarım olacak. Efeler inanıyorum ki her zaman verdiği sözün arkasındadır. İnşallah 2019 yerel seçimlerinde ve ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi parlamento seçimlerinde Türkiye'nin yeniden dönüşüm değişiminin temel taşlarını oluşturacak buna hazır mıyız? Biz bu yola çıktığımızdan bu güne hiçbir zaman beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Bundan sonrada sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Bakınız, şu anda Fırat Kalkanı harekatını gerçekleştirdik mi? Orada efeler, mehmetler gereğini yaptı mı? 2 bin kilometre karelik alanı kontrolümüz altına aldık mı? Aynısını Afgrinde yaptık mı? Orada da 2 bin kilometre karelik alanın fazlasını kontrol altına aldık mı? Birileri afra tafra yaptılar. Ama biz kendi kararımızı kendimiz verdik ve mehmetçiklerimiz özgür suriye ordusu ile bebaber oraya girdi ve o teröristleri derdest etti ve bu teröristler de oradan kuyruklarını bacaklarının arasına alıp kaçtılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi kararımızı kendimiz verdik. Mehmetçiklerimiz Afrin'e ÖSO ile girdi, teröristleri oradan derdest ettiler, onlar da kaçtılar.https://t.co/ncaLc6aAos pic.twitter.com/FWgKWU6XD2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Nisan 2018

"Zeytin Dalı Harekatı'nda 3991 terörist etkisiz hale getirildi"

Şu an itibariyle 3991 teröristi etkisiz hale getirdik. Belki şu anda 4 bin olmuştur. Niye? Çünkü bizim şehitlerimizin bedeli ağırdır. O şehitlerimizin intikamını aldık, alıyoruz, alacağız. Tabi bu sadece Afrin'de içeride olanlar var. Irak'ın kuzeyinde olanlar var oralarda da yüzlercesini bu aralar etkisiz hale getiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kötü komşu bizi imkan sahibi yaptı. Şu an İHA'mızı da SİHA'mızı da tankımızı da kendimiz yapıyoruz.https://t.co/ncaLc6aAos pic.twitter.com/ChpLFScAK2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Nisan 2018

"Kötü komşu bizi imkan sahibi yaptı"

Kendi ürettiğimiz insansız silahlı araçlarla. Bak nereden nereye geldik. Bunlar biz gelmeden önce ver mıydı? ABD'nin kapısına gidersin bunlardan ver paramla alacağım dersin. Bugün git yarın gel. Bize, kongre izin vermedi derlerdi. İyiki vermemiş. Kongre izin verseydi biz SİHA'larımızı, İHA'larımızı yapamayacaktık. Kötü komşu bizi imkan sahibi yaptı. Şimdi İHA'mızı da SİHA'mızı da üretiyoruz, tankımızı da yapıyoruz, topumuzu da silahlarımızı da yapıyoruz. Zırhlı taşıyıcılarımızı da yapıyoruz. Daha da yapacağız yetmez. Modern teknoloji savunma sanayinde neyi başardıysa bizde onları başaracağız. Bizim neyimiz eksik? Pırlanta gibi gençlerimiz var. Biz şimdi onlara ne diyoruz yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan, Elde sensin dilde sen, gönüldesin baştasın Fatih'in İstanbul'u feth ettiği yaştasın.

"Türk milletinin ne olduğunu artık gayet iyi anlıyorlar"

Gerek Zeytin dalı gerek bu noktada Cerablus, Er bab bütün bölge buralarda Türk milletinin ne olduğunu gayet iyi anlıyorlar gayet iyi görüyorlar. Bize kim ne derse desin biz kendi kararımızı kendimiz vereceğiz. Hamdolsun iyi gidiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu sen Mehmetçiğini moralize etmeye çalışan, onlarla beraber bütünleşmeye gelen sanatçılarımıza hakaret yetkisini nerden aldın? https://t.co/ncaLc6aAos pic.twitter.com/rLKfVRgjnN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Nisan 2018

"Kılıçdaroğlu, hakaret yetkisini nereden aldın?

Biz söz veririz yaparız. Bay Kemal konuşur. Biz Hatay'a gidiyoruz. Hatay'da benim kongrem var bugünkü gibi. Orada sanatçılacrımızla haberleşiyoruz. Sanatçılar, sporcular hep beraber Reyhanlı'ya geçiyoruz. Bay Kemal çıldırdı. Sizin orada ne işiniz var? diyor. Hakaret üstüne hakaret. Bay Kemal ofisi söyle de sanatçılar senden izin alsın bari. Sen bizimle beraber Mehmetçiğini moralize etmeye çalışan o askerlerimize onlarla beraber bütünleşmeye gelen sanatçılarımıza bu hakaret yetkisini nereden aldın?

"Cephelerden hangisine gidip de askerimizle beraber oldun?"

Sen bu cephelerden hangisine gittin? Ben söyleyim o teröristlerle beraber oldu. Onlarla beraber, kol kola yürüdü o ancak ondan anlar. Biz ise Mehmetçiğimizle beraber oluruz. Dünyanın neresine gidersen git. Sanatçılar zaman zaman ordusu ile biraber olur onlara moral verirler. Bizimki çılgın, hayatında böyle birşey yaşamamış. Bir de davul, zurna, klarnet diyor. Ne davulu zurnası. Ondan sonra Genelkurmay başkanımla beraber sayın Tatlıses'in yanına gittik ve Tatlıses'in yanına geçtik ve Tatlıses uçakta duydum ki yaylaları söylemiş yaylaları biz eğitimde askerde söylerdik. Fakat Tatlıses buna güzel şeyler de ilave etmiş. Olayı aldı Afrin'den döndü Münbiç'e gitti. Bu bir heyecandır, bu bir aşktır. Fakat bu aşk bay Kemal'de yok. Buna haddini sandıkta bildireceğinize inanıyorum.

Kaynak: TRT Haber