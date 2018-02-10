Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir helikopterimiz düşürüldü, bedelini fazlasıyla ödeyecekler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bu bir davadır, hizmet etmede alan çoktur"

Ülkemizde değişimin ve yenileşmenin öncülüğünü AK Parti olarak kimseye bırakmamakta kararlıyız. Başka partilerde bazıları sıkı sıkıya koltuklarına yapışabilirler ama AK Parti'de öyle olmadı, olmayacak. Çünkü bizim için siyaset ülkeye ve millete hizmet yolunda bayrak yarışıdır. Bu ekip çalışmasında günü geldiğinde her arkadaşımız bayrağı yeni bir kardeşimize devrederek kendisi farklı hizmet alanlarına yönelmekten asla imtina etmedi, etmeyecektir. Bu bir davadır, hizmet etmede alan çoktur. Bugün de İstanbul'da işte böyle bir bayrak değişimine şahit olduk.

Bir yandan belediyelerimizle bir yandan geçtiğimiz 15 yıllık dönemdeki hükümetlerimiz, bakanlıklarımız, resmi kuruluşlarımız vasıtasıyla İstanbul'u tarihine ve şanına yakışır bir şehir hale getirmeye gayret ediyoruz. Eksikliklerimiz elbette vardır, her şey tamdır diyemem, böyle bir iddiam da yok. Hatalarımız da olmuştur ama milletimiz şundan emin olsun ki nasıl bu ülkeye karşı taammüden en küçük bir zarar verme düşüncemiz ve eylemimiz olamaz ise İstanbul'a karşı da aynı hissiyat içindeyiz. Hiç kimse merak etmesin eksikler giderilir, hatalar düzeltilir.

"Bu güzel iklimimizi bozamadılar bundan sonra da bozamayacaklar"

Ne FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin alçakça saldırıları ne yıllarca müttefikimiz diye gördüğümüz kimi devletlerin artık husumet boyuna varan politika değişiklikleri bizim bu tavrımızı, bu güzel iklimimizi bozamadı ve bundan sonra da bozamayacaktır.

"Bir helikopterimiz düştü"

Güvenlik güçlerimiz sınırlarımız içinde ve dışında yürekleriyle, bilekleriyle, cesaretleriyle, kanlarıyla, büyük bir mücadeleyi yürütüyor. Bu sabah itibarıyla 1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Tabii ki bütün bunlar olacak, savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak, ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Bunların bedelini bunlara çok daha ağır ödeteceğiz. Belki bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini misliyle değil, kat ve kat fazlasıyla ödeyecekler.