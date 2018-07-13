Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım bizi yolda bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 65. Hükümetin Başbakanı Binali Yıldırım'a hizmet süresince gösterdiği üstün başarı için Devlet Şeref Madalyası tevcih etti.

O törende konuşan Erdoğan, 40 yıllık yoldaşlığa değinerek, "Bazıları gibi hiç yolunu şaşırmadı" dedi.

Erdoğan TBMM Başkanı Yıldırım'ın Eşi Semiha Yıldırım'a teşekkür etti, o dakikalarda Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Binali Yıldırım hepimizin gönlünde yer edindi"

- Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım 2002'den beri aldığı görevlerle milletimizin refahı için koyduğu çabalarla hepimizin gönlünde yer edindi. Bu madalya sadece devletimiz ve milletimiz karşısında gösterilen fedakarlılara bir borcumuzun nişanesidir. Son 16 yılda ülkemize milletvekili, başbakan olarak hizmet eden Binali Yıldırım TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65. Hükümetin Başbakanı Yıldırım'a, hizmet süresince gösterdiği üstün başarı dolayısıyla Devlet Şeref Madalyası tevcih etti.https://t.co/8ePrNphOYd pic.twitter.com/b1Wp5g58GQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Temmuz 2018

"Meclis Başkanlığı süresince de bu tavrı devam edecek"

- Uzlaşmacı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum. Yol arkadaşlarınızın değeri herşeyin üstündedir. Zorluklarla dolu siyaset yolculuğu ancak sizi anlayan, aynı hedeflere kilitlenen yol arkadaşlarınızla ödenebilir. Hayatta en büyük zenginlik dost biriktirmektir. Bu yolda Rabbim bize Binali bey gibi sağlam dostluklar nasip etti.

"Dostluğumuz pek çok zorluğu atlattı"

- Kasımpaşa'da Milli Selamet Partisinin gençlik kollarında başlayan dostluğumuz bugünlere ulaştı. Binali beyle 40 yıllık dostluğumuz pek çok zorluğu başarıyla atlatmıştır. Dostluğumuz çelikleşmiştir. En meşakatli zamanlarda gelmiş derdimize, sıkıntılarımıza ortak olmuştur, onun içinde Ulaştırma Bakanı olmuştur. 40 yıllık yoldaşlığımızda bizi yolda bırakmadı ve bazıları gibi yolunu da şaşırmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Binali Yıldırım) Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, bazıları gibi yolunu da şaşırmadı.https://t.co/8ePrNphOYd pic.twitter.com/Kz2YgoVFmx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Temmuz 2018

"Mega projeleri hayata geçirdik"

- Üstlendiği her görevi prensiplerine sadakatle yerine getirdi. Gücünü ve itibarını millete yaptığı hizmetlerden aldı. Ulaştırm alanında pek çok projeyi beraber hayata geçirdik. Biz göreve geldiğimizde hala inşası süren Bolu Tüneli'ni açtık. Marmaray, Yavuz Sultan Selim köprüsü gibi onlarca mega projeyi hayata geçirdik. Dünyanın en büyük havalimanlarından olacak ilk etabını 29 Ekim'de açıyoruz.

"15 Temmuz'da tarihi bir duruş sergiledi"

- Tamamlandığında ülkemizin gücüne güç katacak Kanal İstanbul'a da çok yakında başlıyoruz. Binali bey asıl 15 Temmuz gecesinde cesaretiyle milletimizin gönlündeki yerini pekiştirmiştir. Bir anda Binali bey televizyonlardan yaptığı açıklamayla tarihi bir duruş sergiledi. Yasama ve yürütme olarak terörle mücadelede aynı kararlılığı göstereceğiz.

"Türkiye hedeflerine süratlice ilerleyecek"

- Son dönemde yakaladığımız başarının sırrı ülke menfaatlarinde buluşabilmektir. Binali beyin tecrübesiyle ülkemizin yeni yönetim sistemine geçtiği bu dönemde görevini layıkıyla yapacaktır. Türkiye'nin hedeflerine bundan sonra süratli bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum. 40 yılı aşan siyasi hayatımız boyunca milletimize hizmetkarlık yaptık.

"Sabotajlara aldırmadık, ülkemizi kaldırdırdık"

- Milletin emanetini namusumuz bildik, sahip çıktık. Vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan, 81 milyonu kucakladık. Aklını hırslarının emrine verenlerin sabotajlarına aldırmadan ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verdik. Dava, yol arkadaşlığı yaptım kadim dostum Binali Yıldırım'a şükranlarımı sunuyorum. Her başarılı erkeğin yanında dimdik duran birde hanımefendi vardır. Eşine de teşekkür ediyorum.

Kaynak: TRT Haber