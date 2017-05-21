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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 370 imza ile tek aday

Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 370 imza ile tek aday

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, bin 370 delegenin imzasıyla Genel Başkanlığa tek aday gösterildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 370 imza ile tek aday

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, bin 370 delegenin imzasıyla Genel Başkanlığa tek aday gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bin 370 delegenin oyuyla AK Parti Genel Başkanlığına tek aday gösterildi.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık için aday belirleme süreci tamamlandı.

Divan Başkanı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlık adaylığı için bin 370 delegenin imzaladığı teklifin kendilerine ulaştığını bildirdi.

 
Etiketler: ak parti olağanüstü büyük kongresi
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