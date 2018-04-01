Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bil oğlum' türküsüne eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu'na geldi.

Ziyarette Halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı ile 'Bil oğlum' türküsünü seslendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan o anları sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Şerefiyle tarih yazan tüm kahramanlarımıza..." ifadesini kullanarak paylaştı.

Şerefiyle tarih yazan tüm kahramanlarımıza... pic.twitter.com/OsLgo7tPA8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 1 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber