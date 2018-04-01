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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bil oğlum' türküsüne eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bil oğlum' türküsüne eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır birliklerini ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bil oğlum türküsüne eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu'na geldi.

Ziyarette Halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı ile 'Bil oğlum' türküsünü seslendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan o anları sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Şerefiyle tarih yazan tüm kahramanlarımıza..." ifadesini kullanarak paylaştı.

 

 

Kaynak: TRT Haber

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