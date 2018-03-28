Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben adaletten daha büyük değilim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Varna şehrindeki Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sınırı geçtikleri için Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin durumunun da görüşüldüğü Varna'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "siz büyük bir cumhurbaşkanısınız" sözleri ile, askerlerin serbest bırakılması istendi.

"Hakkaniyetle bağdaşmıyor"

Cumhurbaşkanı, gazetecilerle Zirve'de konuşulan iki Yunan asker konusunun detaylarını paylaştı.

"İki asker konusunun üzerinde bu denli duranların, Türkiye'de darbeye karıştıktan sonra Yunanistan'a kaçanların bize iadesi meselesi üzerinde hiç durulmamasının hakkaniyetle bağdaşmadığını anlattım. Biz elbetti iki olay arasında herhangi bir bağ kurmuyoruz ama bizim ülkemize darbe yapanlar hala Yunanistan'da."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhataplarına "adaletten büyük değilim" diyerek, yargı kararlarını hatırlattı.

"Biz kendilerinden istediğimiz halde bize vermediler. Bu konuda hiç seslerini çıkarmayanlar, iki Yunan askerinin hemen bırakılması gerektiğinden bahsediyorlar. ‘Siz çok büyük bir ülkesiniz, siz büyük bir Cumhurbaşkanısınız, o iki askerin bırakılmalarını sağlayın’ dediler. Ben de cevaben, ‘Ben adaletten daha büyük değilim’ dedim, bu meselenin yargıda olduğunu; yargı kararının beklenmesi gerektiğini söyledim."

"İlişkilere ivme kazandırma hususunda mutabakat var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Zirvesi'ni de değerlendirdi.

"'Her şey dört dörtlük, bütün olumsuzluklar geride kaldı' demek, kendimizi yanıltmak olur." diyen Erdoğan yine de liderler düzeyinde bir araya gelinmiş olmanın önemli olduğunu belirtti.

"Diyaloğu sürdürme, ilişkilere ivme kazandırma hususunda mutabakat var. Arkadaşlarımızın bundan sonra sıkı markaj yapmaları lazım. Ama olay eninde sonunda, ülke oalrak ne kadar güçlü olduğunuzla da alakalı. Güçlü iseniz gelişmeler de daha farklı oluyor. Olumlu gelişmeler, Fırat Kalkanı'nın, Zeytin Dalı'nın, şehitlerimizin, gazilerimizin bereketidir bence."

"Afrin’de yaşananları görüntülerle anlattık"

Erdoğan, Varna’da AB liderleriyle görüşmesi esnasında terör örgütlerine karşı verilen mücadeleden taviz verilmeyeceğini kendilerine ifade ettiğini belirtti.

"Afrin’de terör örgütünün açtığı tünelleri, tünellerin altında teröristler için kurulmuş hastaneleri, ameliyathaneleri, orada ele geçirilen UNICEF ilaçları gibi konuları kendilerine görüntüler eşliğinde aktardık. 'Terör örgütlerinin safları arasında ABD dahil Batı’dan gelmiş yabancı savaşçılar var. Bunları takip ederseniz, kimlerin kıyafetinde hangi ülkelerin amblemlerinin, kokartlarının olduğunu görebilirsiniz’ dedik."

"Teröristler çıkmamışsa Sincar’a da operasyon yaparız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar'a olası operasyonu da vardı.

Erdoğan, "Bizim Sincar'a öyle çok tahammülümüz yok. O bölgeden bize yapılabilecek herhangi bir tacize karşı Türkiye gereğini her zaman yapacaktır" sözlerini yineledi.

Gazeteciler tarafından, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki yapılanması olan YBŞ'lilerin "Sincar'ı terk etmeyeceğiz" açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "işin takipçisi olacağız" dedi, net konuştu.

"YBŞ vesaire bunların tümü hikaye. Biliyorsunuz, YPG-PYD'nin ardından SDG'yi çıkardılar. YBŞ de ona benzer bir şey. Farklı isimler kullanılsa da biz kimin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Artık biz hem Hakka'l-yakin hem Ayne'l-yakin gidiyoruz. Sadece beyanatlara bakmıyoruz; Ne yapıldığını teyit etmeyi, gözlerimizle de görmeyi esas alıyoruz. Sincar'dan teröristler çıkarılıyor ise ne ala. Yok çıkarılmamışlar ise sınırımıza 60 kilometre mesafedeki Sincar'a operasyon yaparız."

"Düşmanı uyandırmayalım"

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Tel Rıfat ya da Münbiç'e devam edilmesi ile ilgili yol haritasının sorulduğu Cumhurbaşkanı, "Bunun takvimi, yol haritasını verip düşmanı uyandırmak zaten doğru da olmaz." dedi.

"Bunlar önceden açıklanacak konular değildir. Hep ne diyorum ben? 'Bir gece ansızın gelebiliriz!' gidecek olursak, bir gece ansızın gideriz. Bunun takvimi, yol haritasını verip düşmanı uyandırmak zaten doğru da olmaz. Biz bu tür işlerin planlarını komuta kademesi ile aramızda yapar; o doğrultuda harekete geçeriz."

Özellikle Münbiç konusunda son dönemde Washington'dan farklı açıklamalar gelmesi, Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (Pentagon) görüşmelerde alınan kararların aksi yönünde açıklamalar yapması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara-Washington ilişkileri de soruldu.

Erdoğan, Trump'ın ekibindeki değişimi hatırlatarak, "Liderler düzeyindeki iradenin sahaya yansıyıp yansımadığının görülmesi için uygulamalara bakmak gerek " dedi.

"Cumhur ittifakı doğu oylarımızı artıracak"

Erdoğan, cumhur ittifakının Kürt seçmeni nasıl etkileyeceğisorusuna ise, "Güneydoğu’da olumsuz bir hava söz konusu değil. Bizim orada zaten belli bir oy rezervimiz var" sözleri ile yanıt verdi.

"Cumhur ittifakı ile birlikte bizim Güneydoğu'daki oy potansiyelimiz çok daha farklı gelişecek. Bunu speküle etmeye çalışanlar yok mu? Var. Niye? Kıskanıyorlar çünkü. Bizim Güneydoğu’da, Doğu’da belli bir oy rezervimiz var. Oy rezervimiz cumhur ittifakı sayesinde kesinlikle tırmanmaya devam edecek. Yerel seçimde de inşallah biz bunun neticesini çok farklı şekilde alacağız diye düşünüyorum."

"Bölgenin bizi sahiplenişi çok farklı "

Bölgenin ülkeyi sahiplenişinin arttığını vurgulayan Erdoğan, Kırklar Dağı'nda PKK'lıların inşa ettiği binaların yıkılmasıyla halkın öz güveninin daha da arttığını söyledi.

"Bölgenin bizi sahiplenişi çok farklı. Hele hele Kırklar Dağı var orada; PKK’lılar, PKK’lı müteahhitler oradaki binaları kendileri için yapmışlar. O binaların hepsi yıkıldı. Bu tür gelişmeler halkın öz güvenini daha da artırdı. ‘Demek ki devlet bizim yanımızda’ diyorlar şimdi"

"Yerel seçimde ancak bir gönüllüler dayanışması olabilir"

MHP Lideri Bahçeli'nin "Yerel seçimde ittifak olmaz" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Erdoğan, "Yerel seçimde ancak bir gönüllüler dayanışması olabilir. Onu da şimdi dillendirmemiz doğru olmaz. Bizim hafıza kayıtlarımızda dolaşanlar var, onlarınkilerde dolaşanlar var. Şahsen ben şekillendirebiliyorum, ama bunu beraberce konuşup şekillendirmek çok daha isabetli olur. Kasım seçimine giderken dayanışma ruhumuzu zedelememek lazım" dedi.

Erdoğan, MHP yönetiminin ittifakın yüzde 60’ın üzerinde oy alacağı yönündeki söylemlerinin hatırlatılması üzerine rakam vermeden MHP’lilerin dedikleri rakamların aslında kamuoyu araştırmalarında da geçtiğini aktardı.

Kıbrıs meselesi

Varna'daki bir başka başlık Doğu Akdeniz'deki arama krizi idi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının yok sayılamayacağını hatırlatarak "Avrupa Birliği'nin bu meselede tarafsız davrandığını söyleyemeyiz" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'le ilgili geri adım atmasının söz konusu olmadığının altını çizdi.

"Geri adım atmamız söz konusu değil. Biz, orada bulunacak doğalgaz ve petrolde uluslararası hukuk doğrultusunda Kıbrıs Türkleri'nin de hakkı olduğunu söylüyoruz. Ancak Rum kesimi, ‘Biz hangi firmaya istersek onlara arama sondaj yaptırırız’ diyor. Biz, ‘Güney ve Kuzey bir araya gelsinler; hangi uluslararası firmaya vereceklerse onun kararını beraber alsınlar’ diyoruz. AB’nin bu meselede tarafsız davrandığını söyleyemeyiz”

Vize Serbestisi

Gazetecilerin vize serbestisi ile ilgili sorusu üzerine Erdoğan, ilgili bakanların takvim konusunu takip edeceklerini söyledi.

"AB yetkilileri 15 Temmuz’da size suikast planlanmış olduğunu bilmediklerinden söz ettiler. Gerçekten bilmiyorlar mıymış?" sorusuna cevap veren Erdoğan, onların kastettiklerinin zamanında hızlı tepki verememiş olmaları olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Türkiye’ye vadedilen 3+3 milyar euroluk yardımın daha ilk taksitinin tamamını bile vermiş değiller. Bu hususta ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Şu ana kadar 1 milyar 850 milyon euro aktarıldı. Biz mülteciler için 31 milyar dolar yatırım yapmış durumdayız zaten. Bu konuda kendilerine yaklaşık 7 dakikalık video gösterimi de yaptık. ‘Neler yaptığımızı gelin bizzat görün’ dedim. Ama onlar bizim önerimizden farklı olarak, bu yardımın projeler üzerinden aktarılabileceğini söylüyorlar. Madem öyle, biz onların dilini anladığımızı göstermek için projeleri hızla devreye sokacağız" şeklinde cevap verdi.

"Rusya ile ilgili tavrımız belli"

İngiltere ile Rusya arasında büyüyen casusluk krizine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etmesinde Ankara'nın tavrını açıkladı.

"Dışişleri Bakanlığımız, Türkiye'nin kanaatini gerek NATO'ya gerek AB'ye iletiyor zaten. Bizim tamamen onlar gibi hareket etmemiz söz konusu değil. Bir iddiaya istinaden bazı ülkeler bir adım attı diye, biz de aynı adımı atalım şeklinde bir anlayış içinde olmayız."

"Bozkurt işareti güzel oldu"

Erdoğan, “Mersin’de Bozkurt işareti yaptınız. Bu konuyu Bahçeli ile konuştunuz mu hiç?" sorusuna ise, “Rabia’yı sayarken, spontane biçimde olmuş o işaret. Hatta ben farkında bile değildim, konuşma bittikten sonra arkadaşlar söylediler. İrademizin dışında oldu ama güzel de oldu” cevabını verdi.

Kaynak: TRT Haber