  • 24 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 17.20'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçikaya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Brüksel'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de 25 Mayıs'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Zirve dolayısıyla bazı yabancı mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak Erdoğan, NATO toplantısı öncesinde de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya gelecek.

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerindeki son durum ve ileriye dönük atılabilecek adımların gündeme gelmesi bekleniyor. 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Belçika, brüksel
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