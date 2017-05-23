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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'daki NATO toplantısına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçikadaki NATO toplantısına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir heyetle temsil edileceği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı, yeni NATO Karargahı'nın açılışı dolayısıyla 25 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenecek.

Toplantıda, uluslararası toplumun terörizmle mücadelesinde NATO'nun rolünün güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak, transatlantik külfet paylaşımı konusu ele alınacak.

NATO-Rusya ilişkileri, NATO'nun Afganistan'la angajmanı, NATO-Avrupa Birliği (AB) iş birliği gibi ittifak gündeminde önemini ve önceliğini koruyan meselelerin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

NATO toplantısı öncesinde de AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşecek

Akşam çalışma yemeğinde bir araya gelecek NATO liderlerinin, ittifakın değişen güvenlik ortamına uyarlanmasını temin etmek amacıyla Galler ve Varşova zirvelerinde alınan kararların uygulanma durumunu da gözden geçirmeleri öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve dolayısıyla bazı yabancı mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

Erdoğan, NATO toplantısı öncesinde de AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya gelecek.

Söz konusu görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerindeki son durumun ve ileriye dönük atılabilecek adımların gündeme gelmesi bekleniyor.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika, brüksel, nato, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
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