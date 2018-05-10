Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret için, BBP Genel Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı parti binası önünde BBP Genel Başkanı Destici ve parti yetkilileri karşıladı.

Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile birlikte geldiği BBP Genel Merkezi’nde parti yöneticileri tarafından alkışlarla karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ve bir saat süren ziyaretin ardından Destici ile gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, seçim sürecine ilişkin ne tür hazırlıklar yapılabileceğini görüştüklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunları görüşmek suretiyle inanıyorum ki bu süreç içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, çok daha verimli bir kampanyayı nasıl yürütürüz, bunların üzerinde durduk. Tabii bu süreç içerisinde zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeleri devam ettireceğiz ve bu kampanyayı en başarılı şekilde de sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız."

Ortak miting yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya Erdoğan, "Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok ama bir program, planlama ile kampanyayı sürdüreceğiz. Onlar daha sonraki işler." yanıtını verdi.

"Cumhur İttifakı'nın bir tane adayı var"

Destici de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretleri için teşekkürlerini sunarken, "24 Haziran'da inşallah iki seçim birlikte yapılacak. Hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili genel seçimleri. Cumhur İttifakı'nın bir tane cumhurbaşkanı adayı var o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdiden hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili genel seçimlerinde de AK Parti, MHP ve BBP'nin birlikte hareket ederek, TBMM'de maksimum düzeyde temsilin sağlanacağına yürekten inandığını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, başından beri bize karşı, partimize, camiamıza karşı çok samimi, duyarlı bir davranış ve tutum içerisinde oldu. Ben bunun için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Biz BBP olarak, Cumhur İttifakı'nın içerisinde asla pragmatik bir hesapla yer almadık. Ülkemizin içinden geçtiği şartları, devletimizin bekasını, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, vatandaşlarımızın huzurunu, refahını dikkate alarak bu kararı verdik. Sadece Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız değil Türk ve İslam coğrafyasındaki bütün mazlum milletlerin de gözü Türkiye'de, onların da Cumhur İttifakı için dua ettiklerini biliyorum. Rabbim bizleri mahcup etmesin."

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrılmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Sürecin başından bu yana gösterdiği samimiyet için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Destici, görüşmelerinin bunun bir tezahürü olduğunu söyledi. Sadece seçim sürecini değil, gündemlerindeki diğer meseleleri de konuşma imkanı bulduklarını ifade eden Destici, bu süreçte ortak yapılacak çalışmaları istişare ettiklerini bildirdi.

BBP'nin AK Parti listelerinde kaç milletvekili ile yer alacağına ilişkin bir soru üzerine Destici, BBP'nin Türkiye'nin içinden geçtiği şartların, olumlu ya da olumsuz idrakinde olduğunu vurgulayarak, partilerinin geçmişte olduğu gibi bugün de duyarlı olduğunu ifade etti.

Destici şunları kaydetti:

"Biz kendilerine özellikle hangi illerde Büyük Birlik Partisi bu ittifaka ziyadesiyle katkı sağlayacaksa oralardan başlamak şartıyla inşallah arkadaşlarımız yer alacaklar. Bunlar kamuoyunun değerlendirmesine göre, bir kısmı kesin seçilecek yerler, bir kısmı kritik olan yerler, bir kısmı da bu ittifaka katkı sağlamak için listelerde bulunacak arkadaşlarımız olacak. Onların sayısı ile ilgili şu anda net bir şey söyleyemem çünkü ortak bir çalışma yürüteceğiz. Bu çalışma da tahmin ediyorum hafta başına kadar netleşmiş olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yurt dışı ziyareti olacak. Yurt dışından döndükten sonra da kendisiyle en son bir kere daha görüşüp tamamen bu işi kesinleştirmiş olacağız."

Bu konuda iyi niyetli olduklarını ve asla bir pazarlık yapmadıklarını vurgulayan Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız çok iyi niyetli davranıyor. Zaten cömerttir kendisi, inşallah bu hususta da bize cömert davranacağından da bizim hiçbir şüphemiz yok." dedi.

Ortak mitingin olacağını bildiren Destici, bunların hangi boyutta, kaç tane, nerede, hangi tarihte olacağı konusunun netleşmediğini dile getirdi.

AK Parti'nin 3-4 BBP'liyi aday göstereceğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Destici, bu iddiaların doğru olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretinden sonra netleşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da eşlik etti.

Kaynak: AA