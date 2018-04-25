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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Lideri Destici ile görüşecek

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici ile görüşeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Lideri Destici ile görüşecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile birlikte Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti.

Genel Başkan Mustafa Destici ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklama yapan Ünal, "süreçle ilgili değerlendirmelerini aldık." dedi.

Destici'nin muhtemelen bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirten Ünal, "Bu görüşmelerde varılan noktayı sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

Ünal, "Hem gündemi değerlendirdik, hem de Büyük Birlik Partisi'nin ve sayın Genel Başkan Mustafa Destici'nin bu süreçle ilgili değerlendirmelerini aldık. Bütün görüşmelerimiz milletin gözü önünde cereyan ediyor. Açık seçik net ititfakla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasındaki amaç; Geçmişte olduğu gibi gizli kapaklı işlerin olmaması, arka kapıda kulislerle birtakım görüşmelerle hesapların kirli pazarlıkların yapılmaması, şeffaf siyasetin gereği olarak milletin gözü önünde cereyan etmesiydi." dedi.

Kaynak: TRT Haber

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