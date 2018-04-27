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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi saat 15.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Desticiyi kabul edecek

24 Haziran seçimlerinin takvimi belli olurken siyasette hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda daha önce AK Parti'ye desteğini açıklayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek.

Görüşme, saat 15'te AK Parti Genel Merkezinde olacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile birlikte haftaiçi Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etmişti.

Görüşme sonrası Ünal, Destici ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta içerisinde görüşme yapacaklarını, görüşmelerde varılan nihai noktayı kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getirmişti.

Destici, BBP olarak öncelikle ittifakın yasal hale getirilmesinin doğru olduğunu savunduklarını ve her zaman desteklediklerini belirtmişti.

Kaynak: TRT Haber

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