Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın sağlık durumu için devreye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe tarafından da değerlendirilmesini sağladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda devreye girmesi gece Varşova dönüşünde gerçekleşti.

Prof. Dr. Türe ile irtibata geçilerek, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçakla gece İstanbul'dan Ankara'ya getirildi.

Prof. Dr. Türe'nin, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesine ameliyatları gerçekleştiren ve tedaviyi sürdüren doktorlarla bir araya geldiği, Baykal'ın durumuna ilişkin ortak bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Öte yandan Prof. Türe'nin de süreci takip ettiği öğrenildi. AA