Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı Trakyalı Türklerle kucaklaştı

Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başkent Atina'da dünkü temasların ardından Gümülcine'ye geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Kırmahalle Camisi'ne gitti.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ile Türk azınlık kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Erdoğan, "Dik dur eğilme Allah seninle" ve "Reis sana canım feda" şeklindeki tezahüratlarla kendisini bekleyen vatandaşları, yanlarına giderek selamladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da cuma namazını Kırmahalle Camisi'nde kıldı.

"Siz Türkiye ile Yunanistan arasında köprüsünüz"

Erdoğan, cuma namazının ardından yürüyerek Kırmahalle'deki Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi'ne gitti. Yürüyüşü sırasında vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, burada Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Amanatidis, SYRİZA Rodop milletvekilleri Mustafa Mustafa, Ayhan Karayusuf, SYRİZA İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek ve Okul Müdürü Tünalp Ahmet karşıladı.

Okul bahçesinde toplanan halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada 150 bine yakın soydaşımız var. Siz Türkiye ile Yunanistan arasında köprüsünüz. Biz sizleri böyle görüyoruz. Şu anda Yunanistan Parlamentosu'nda 4 milletvekili sizleri temsil ediyor. Bu milletvekilllerinin çok çalışması lazım. Dün bazı sorunları dile getirdim, belki izlemişsinizdir. Bu sorunları bir an önce çözme suriyetiyle tüm bölgedeki soydaşlarımızın da hep birlikte sorunların giderilmesi Yunanistan'daki birliği beraberliği dayanışmayı güçlendirecektir." dedi.

"Benim ülkemde Rum vatandaşlarımla ilgili sorunum yok." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce el konulmuş olan Rum vatandaşlarımıza ait vakıf gayrimenkullerinin iadesine yönelik yasayla hepsine bedelleri ödendi ya da teslimleri yapıldı. Bütün bu gayrimenkuller hak sahiplerinindir dedik. İnancına güvenen inanç hürriyetinden korkmaz. Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Bu dayanışmayı sürdürmek lazım. Yunanistan NATO'dan çıktığında destekledik ve tekrar kabul oldular. Bu dayanışmaları geliştirmek lazım. Bir engel olduğunu sanmıyorum. Buradaki vatandaşların birliği beraberliği çok önemli. Size tavsiyem şu, iki tavsiyem var. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'ten; 'İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum, Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işte gerek. Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme; sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.'"

Cumhurbaşkanı daha sonra Batı Trakya Türkleriyle biraraya geldiği toplantıya katıldı.

Batı Trakyayı 65 yıl sonra ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Erdoğan, "Aramızdaki bu muhabbeti mesafeler ve zaman etkileyemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ile üst düzey diyaloğa önem verdiklerini, Yunanistan'la ikili ilişkilerin gelişmesinin azınlık sorunlarının çözümünü de kolaylaştıracağına inandığını vurguladı.

"Burada atanmış müftü anlayışı var. Lozan'da bunun yeri yok"

Erdoğan konuşmasının önemli bir bölümünü Batı Trakya'da yaşanan müftü sorununa ayırdı.

"Endişe ve şüphe ili birbirimize bakmamızın anlamı yok. Bunları kaldıralım ve güvenle bakalım. İstanbul'da patrik yurtdışına çıkmak istese Eyüp Kaymakamlığının iznine tabidir. Ama biz bunu uygulamıyoruz. Burada ise başka uygulamalar görüyoruz. Yunanistan'daki en önemli sorunlarından birisi de başmüftülük ve din adamları sorunudur. Burada atanmış müftü anlayışı var. Lozan'da bunun yeri yok, seçilmiş din adamı var."

Cumhurbaşkanı Lozan'ın anlaşmasının her iki ülkeye önemli sorumluluklar verdiğinin altını çizdi.

"Lozan Antlaşması, her iki ülkede yaşayan azınlıkları, ülkemize ve Yunanistan'a emanet etmiştir. Bu emanetleri gözümüz gibi korumalıyız. Biz sorumluluklarımızın farkındayız. Yunanistan'ın da farkında olduğunu düşünüyoruz."