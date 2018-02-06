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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de Güvenlik Toplantısı yapıldı. Toplantıda Zeytin Dalı Harekatı, Suriye'deki gelişmeler ve terörle mücadele konuları görüşüldü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bu akşam gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı’nda Suriye’deki son gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu ele alındı.

Toplantıda Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda ulusal güvenlik için de tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele üzerinde duruldu.

Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ilgili bürokratlar katıldı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, cumhurbaşkanlığı külliyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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