Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00'de Başbakan Yıldırım ile bir araya gelecek.
Kabul, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00'de Başbakan Yıldırım ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00'de Başbakan Yıldırım ile bir araya gelecek.
Kabul, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.