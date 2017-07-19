  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00'de Başbakan Yıldırım ile bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırımı kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00'de Başbakan Yıldırım ile bir araya gelecek.

Kabul, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Etiketler: görüşme, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım
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