Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Yıldırım'ı kabulü, Beştepe'de yapılan Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı öncesinde gerçekleşti.
Kabul, haftalık olağan görüşme çerçevesinde yapıldı.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftalık görüşme kapsamında Başbakan Yıldırım'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Yıldırım'ı kabulü, Beştepe'de yapılan Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı öncesinde gerçekleşti.
Kabul, haftalık olağan görüşme çerçevesinde yapıldı.
Kaynak: AA