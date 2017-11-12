Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar'ın İstanbul, Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Ayrıntılar birazdan...
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar'ın İstanbul, Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Ayrıntılar birazdan...
Kaynak: TRT Haber