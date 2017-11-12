Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar'ın İstanbul, Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'ndeki görüşmesi sona erdi.

Görüşme yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ta görüşmeye katıldı.

Görüşmenin detaylarında, Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD'deki önemli temasları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya, Kuveyt ve Katar'a yapacağı ziyaretlerde ele alınacak konular değerlendirildi. Bir diğer konu ise Meclis Başkanlığı seçimi oldu.

Kaynak: TRT Haber