Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"16 yılda Malatya'ya 16,5 katrilyon yatırım yaptık"

"Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her alanda 3,5 kat büyüttük. 20 yıl öncesinin Malatya'sını düşünüyorum. Nerede o Malatya nerede bugünkü Malatya. Alt yapısıyla üst yapısıyla bugün bambaşka bir malatya var. 2023 hedeflerimize ulaşarak ülkemizi 2 kat daha büyütmeye talibiz. Bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz. Bugüne kadar hep bu anlayışla çalıştık. 24 Haziran'da da milletimizden yeniden hizmet için yatırım için, proje için destek istiyoruz. Şimdi 24 Haziran'da güçlü meclis için Cumhurbaşkanlığında şahsımı mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazırmıyız? Güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazırmıyız? Sizlerin desteğiyle irade erdem ve cesaretle hep beraber Türkiye'yi şahlandırıyormuyuz? Malatya bu heyecanıyla sandıklar 6'da altı diyecek mi? Allah hepinizden razı olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da halka hitap ediyor. https://t.co/a5sgc7uovP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mayıs 2018

"Geçtiğimiz yıl Malatya'ya geldiğimizde 1 milyar 162 milyon liralık yatırımın toplu açılışını yapmıştık. Geçtiğimiz 16 yılda Malatya'da gerçekleştirdiğimiz yatırımların tutarı 16,5 katrilyon"

" Onlar laf üretir, biz icraat üretiriz"

"Eğitimde 5 bin 552 yeni derslik yaptık. Üniversiteyi biz yaptık. Şehirimize ikinci devlet üniversitesini kazandırdık. Onlar laf üretir, biz icraat üretiriz. Malatya Turgut Özal üniversitesinin müjdesini yaklaşık 1,5 ay önce rahmetli Özal'ın vefat yıl dönümünde milletimizle paylaşmıştık. Yeni üniversitemizin bir kez daha Malatya'ya hayırlı olmasını diliyorum. Yükseköğrenim talebelerimiz için 8 bin 221 kişilik yırtlar açtık. Malatya Stadyumu 27 bin kişilik kapasitesi ve modern imkanlarıyla şehrimize ve takımımıza yakışır bir eser oldu. Yeni stadın yapılmasıyla eski stadın yerini "Millet Bahçesi" yapıyoruz. Yani İngiltere'de bir Hyde Park olacakta niçin benim Malatyamda da böyle güzel bir millet bahçesi olmasın.

"45 tesisi Malatya'ya kazandırdık"

"TOKİ vasıtasıyla 12 bin 163 konut yaptık. Sağlıkta 8'i hastane olmak üzere 45 tesisi şehrimize kazandırdık. Bunlardan biri de 800 yataklı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'dir. Malatya'ya ülkemizin ve Avrupa'nın en büyük karaciğer nakil enstitüsünü kazandırdık. Hedefimiz Malatya'yı sağlık turizminin en önemli şehirlerinden biri haline getirmek. Bunun için 300 yataklı Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'yle 217 yataklı Onkoloji Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu 5 sağlık tesisinin daha inşaası sürüyor. 300 yataklı Battal Gazi Devlet Hastane'sinin ihalesini önümüzdeki ay yapıyoruz. Doğanyol, Kale, Kuluncak, Arguvan ilçelerimizi de devlet hastanelerine kavuşturuyoruz."

"Malatya'ya 8 baraj inşaa ettik, 11 barajın inşaası sürüyor"

"Geçtiğimiz 16 yılda 2 katrilyon liralık bir kaynak kullanarak şehirdeki tüm yetimlerin, dulların, engellilerin, yaşlıların, kimsesizlerin, şehit ailelerinin, gazilerin yanında olduk."

"Malatya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 36 kilometreden 417 kilometreye çıkardık. Aralarında Karahan Tüneli ve Erkenek Tüneli'nin de bulunduğu 8 adet tünel ve 18 köprü ile tüm engelleri aştık. Malatya Darende Gölbaşı yolu, Malatya Ekiman yolu, Kömüray Köprüsü, kuzey çevre yolunun da aralarında bulunduğu 7 ulaşım projesini önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamlıyoruz. Malatya hızlı tren konforunu kullanacak illerimiz arasında yer alıyor. Sivas-Malatya ve Malatya-Elazığ hızlı tren hatlarının proje çalışmaları sürüyor. İnşallah en yakın zamanda inşaasına da başlanacak. Malatya Havalimanı'nın yolcu sayısı biz geldiğimizde 89 bindi. Şimdi bu sayı 886 bin oldu. Malatya Havalimanımızı daha önce terminal binası dahil yatırımlarımızla büyüttük, modernize ettik. Bununla da kalmadık, şimdi Malatya'ya yeni bir havalimanı terminal binası kazandırıyor ve inşallah 2020 yılında hizmete alıyoruz. Malatya'ya 8 baraj ve bir gölet inşaa ettik. 11 barajın inşaası da sürüyor."

"Lisanslı depoculuğu getiriyoruz"

"Kayısı başta olmak üzere meyve ve sebze ticaretinin geliştirilmesi için lisanslı depoculuğu getiriyoruz. Bir başka önemli adım Türkiye Ürün İhtisas Borsası kurulmasına karar verdik. Böylece ülkemiz tarım ürünleri ticaretinin merkezi haline gelecek."

"Dünya projeleri takip ediyor, CHP ne gerek var diyor"

"CHP zihniyetinin bu ülkede ne zaman iş başına gelse ülkeyi krizlerle yoklukla yoksullukla gerilimle yerle yeksan ettiğini milletimiz çok iyi hatırlıyor. Kendilerinin bu ülkede dikili ağacı olmadığı için şimdi çıkmış bizim eserlerimize ya çamur atıyor, ya da sahip çıkmaya çalışıyorlar. Neymiş İstanbul'daki yeni havalimanına ne gerek varmış. Bütün dünya nefesini tutmuş bu projeyi takip ediyor, bunlarsa ne gerek var diyor. Kanal İstanbul'a ne gerek var diyorlar. Şehir hastanelerine ne gerek var diyorlar. Yerli otomobil projesine ne gerek var diyorlar. Bölünmüş yollara, otoyollara, hızlı tren hatlarına, tünellere, havalimanlarına ne gerek var diyorlar. CHP'nin başındaki zat 2001 yılında güya uçak inmeyen yolcusu olmayan havalimanı diyerek Sabiha Gökçen Havalimanı'nı eleştiriyordu. Kardeşlerim o zaman o havalimanına uçak inmiyordu doğru. Ama biz geldikten sonra Sabiha Gökçen yetmez oldu ve Sabiha Gökçen'i büyüttük. Şimdi yeni pist yapıyoruz, terminal binaları yapıyoruz. Geçen yıl 21 milyonu iç hat 10,5 milyonu dış hat olmak üzere 31,5 milyon yolcu havalimanını kullandı. Kılıçdaroğlu'nun uçak inmeyen dediği bu yere sadece 2017'de inen uçak sayısı 220 bini geçti. Milletime soruyorum bu kafaya Türkiye emanet edilir mi?"

Bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdi

"Bu Muharrem İnce diyor ki AK Parti'yi Pensilvanya'dan icazet alarak kurmuşum. İnce, şimdi sen bu iddianı ispatlamadığına göre, davayı açtım, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Niye yalan söylüyorsun? Senin Genel Başkanın yalancı diye sen de yalancı olmaya mecbur musun? Hadi bakalım ispat et. Bana icazeti Pensilvanya değil, bana icazeti halkım verdi halkım"

Kaynak: TRT Haber