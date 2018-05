Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlık kesinlikle 20'nin altında olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş’in sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Bunlar bizim yabancı olduğumuz programlar değil. Geçmişten bu yana yaşıyoruz. Bu defa Ramazan ayına denk geldi. Fırsat buldukca fakir evlerine gitmeye çalışıyoruz. Toplu iftarlar yapıyoruz. Vatandaşlar önümüzü kesiyor. Bir vatandaşın kahve içelim demesi üzerine oradaki kafelerine girdik. Bala'da yaptığım ev ziyaretini unutamadım. Çok anlamlıydı.

"Siyaset cesaret işidir göze alamayan bu işe girmesin"

- Halkı ile bütünleşebilen bir Cumhurbaşkanı. Onlarda halkı ile bütünleşebilen bir Cumhurbaşkanı olarak görebiliyor. Siyaset tam bir cesaret işidir. Bunu göze alamayan bu işe girmesin. Biz 81 vilayetin hepsini de defalarca dolaştık. Muhalefetin bugüne kadar böyle bir şeyi olmadı. O Bağlum'daki ziyaretimize bazı arkadaşlar şöyle, böyle dediler. Yok öyle bir şey vatandaş bağrına basıyor.

"Güçlü bir cumhurbaşkanı istiyorsanız güçlü bir Meclise de ihtiyacımız var"

- Gelecekte parlamento sayısı birçok şeyi belirleyecek. Parlamentodan kabineye alınacak arkadaşlar sebebiyle o sayı azalıyor. Parlamentodan istifade edilerek kabineye bakan alınırsa onu kaybediyorsanız. Ağırlıklı olarak kabineyi dışarıdan oluşturacaksınız. Parlamentodaki sayı çok önemli. Güçlü meclis diyorsak, ikinci slogan güçlü hükümet. Öyle diyorsak hüçlü hükümeti güçlü meclisle oluşturacaksınız. Sayı çok önemli. Halkıma rica ediyorum güçlü cumhurbaşkanı istiyorsanız güçlü meclise ihtiyacımız var. Cumhur İttifakı'nı güçlü kılmamız lazım.

"Yeni sistemde ofis sistemini de oluşturuyoruz"

- Cumhurbaşkanı sadece kararname çıkarabilir. Kararnameyle herşeyi çözemiyorsunuz kanun gerekli. Güçlü parlamento aritmetiği içinde yasal düzenlemeleri rahat yapalım. Herşeyden önce 300'ün üzerinde, bıçak sırtı değil öyle bir rakamı yakalaması lazım. Cumhur İttifakı'mız şuana kadar iyi yürüdü. İsimler açıklanamaz. Kaç kişiden oluşan bir kabine oluşacak bunun üzerinde çalışıyoruz. Yardımcı Bakanlar olacak. Yardımcı Bakanların dışında biz yeni sistemde ofis sistemini de oluşturuyoruz. Çok daha farklı birimleri bu sistemde olacak. Görünmeyen ama direk olarak Cumhurbaşkanıyla ilişkili birimler olacak.

"Bakanlık sayımız kesinlikle 20'nin altında olacak"

- Başkan Yardımcısı sayısı hedef bir yada iki. Bunun ilk etabı. Eski yada yeni isimler olabilir bu biraz parlamentonun durumuna bağlı. (Akar ve Fidan kabineye girecek iddiası) Sizden ilk defa duyuyorum. Böyle bir düşünce söz konusu değil. Başkanlık sisteminin uygulandığı yerlerde bu birimler çok önemlidir. Hangi sorumlulukları üstlenerek yerlerini koruyacaklar şuanki çalışmalarda onların içini dolduruyoruz. Yüksek Askeri Şura böyle mi olacak, daha farklı mı? Bakıyoruz bunlara. Bakanlık kesinlikle 20'nin altında olacak. Hükümetin işlevini ağırlaştırıyor. Bunu indirince bir canlanma geldi. Bakan Yardımcıları olacak, ofisler olacak.

Kurduğunuz kabineler, yeni sistem istediğimiz noktadayız diyor musunuz?

- İstediklerimizi büyük oranda bulduk. 2002’de yüzde 34,3 ile 363 milletvekili çıkardık. 2007’de 341 milletvekili. 2011’de 327. Sürekli artış var. Sadece 7 haziranda bir düşüş vardı. Onu da Kasım seçimiyle bu defa 317 milletvekiliyle parlamentoda yerimizi aldık. Benim yol arkadaşlarım bu söylenenleri iyi kavradılar ve önem verdiler. Neticeyi de almış olduk. Milletimizde çok iyi anladı. Daha iyi olacağına da inanıyorum. Bu akşam buradan Manisa’ya şükranlarımı bildiriyorum. Balıkesir, Isparta aynı şekilde. Hepsi başka güzel.

- Bizim derdimiz 16 yılda geldik ama buraya gelirken ayaklarımızda da prangalar vardı. O prangalar nedeniyle yapmak istediğimiz işleri yapamamanın bürokratik oligarşinin bedellerini ağır ödedik. Gecikmeli oldu. Bizde bunu yüzde 50 artı 1 olarak uygulamaya koyalım dedik. Dünyanın değişik yerlerinde sistemler var. ABD, brezilya, Arjantin.. İtalya çok farklı bir sistem geliştirdi. Yüzde 40 ile başkanlık. Hükümet kuramadılar. Yüzde 50 artı 1’i aldı eğer parlamentoda çoğunluk oluşursa yönetim de çok farklı olur. Partilerarası uzlaşma sağlanabilir mi? Seçim öncesi bir ittifak anlayışı getirelim dedik. Cumhur İttifakını şimdi kuruyoruz ki seçim sonrasında da süreç devam etsin.

- Bürokratik oligarşinin dünyada gerçekten köşeye sıkıştırmadığı ülke yok. Hangi liderle tanışmışsam ki dünyada en kıdemli liderlerden bir tanesi benim. Rusya’da sayın Putin. Başka da hemen hemen yok. Bütün liderler bürokratik oligarşiden yakınmıştır. Bazı ülkeler bunu çökertmiştir. Çökertenler de büyümeyi hızlandırmıştır. Yargıda da hükümette de sıkıntılar yaşandı. Yargıda yaşananlar yürütmeyi bloke etti. FETÖ’nün yargı mensupları nerede? Bu ülkeyi niye terkettiler. Suçlarını biliyorlar. Şimdi gittikleri ülkede Türkiye’yi onlara şikayet ediyorlar. Bizler bir araya geldiğimizde onların yöneticileri FETÖ’yü müdafaa ediyor. Bürokratik oligarşi böyle bir şey. Bunlar hain, ihanet içerisindeler. Yoksa vatanımda kalırım derdi. Şuanda kalanlar da durumları belli olmayanlar. Herkes çalışmalarını sürdürüyor. Yurt dışında FETÖ operasyonları devam ediyor. Her an her şey olabilir.

- Ben Prof. Dr. Semavi Eyice hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. İstanbul hayranıydı. Belediye başkanlığımdan bu yana kendisini iyi tanırım. 20 gündür makineye bağlı durumdaydı. Çarşamba günü cenaze namazına katılmayı planlıyorum. MGK olsa da cenazeye katılıp daha sonra MGK’ya yetişeceğim.

Muharrem İnce’nin FETÖ iddiası

- Çok açık net konuşuyorum. Açık net sayın İnce’den cevap bekliyorum. Onun genel başkanının dürüstlüğü ortada. Dürüstlükle yakından uzaktan ilgisi yok. Muharrem İnce’nin Genel Başkanı’na yönelik saygıyı aşan ifadeleri var. Ben Pensilvanya’dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim. Ben Gülen’i belediye başkanlığı döneminde tanıdım. Yüz yüze kendisiyle hayatımda bir yada iki kez görüştüm. Neden Pensilvanya’dan izin alacağım? Bunu ispat etmezse İnce namerttir. Ben oraya gittim madem kiminle gittim? Hayal meyal şeyler istemem. Çıkıp bunu açıklayacak. Yoksa çekilip gitsin. Böyle bir şey söz konusu değidlir. Ben bir şeyi bir kez söylerim. Bizim yanımızda biraz onun eğitim alması lazım.

- Bu kişi Genel Başkanı'nı şu haliyle yerin dibine sokuyor. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı oldu mu? Oldu. Kılıçdaroğlu onu çağırırken sanki yoldan geçen birisini çağırıyor. Şuanda İnce'nin Kılıçdaroğlu şahsındaki değeri bu. İnce kendi genel başkanına nasıl yaklaştığını çok açık ortaya koyuyor. Ona böyle yaklaşan bir insandan Cumhurbaşkanı olabilir mi? Onun için biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Şahsımla ilgili yaptığı açıklama yalandır. Gazete küpürüdür dedi. Gelin Adalet Bakanlığı ile görüşün dedik. Açıkla kim söyledi? Hangi ABD'li yetkili söyledi? Eğer sen ABD'deki CHP'nin ofis başındaki adamı söylüyorsa hepten iflas ettin. İstihbarata mı, Adalet Bakanlığına'mı açıklayacaksın açıkla. 85 koliyi biz Obama döneminde gönderdik.

- Hayatı yalan bunların, iftira. Bunlara en güzel cevabı 24 Haziran’da milletim verecek. Bunların hayatı yalan bugün konuşuyor ne diyor? Eğitim ücretsiz olacak diyor. Şuanda eğitim öğretim ücretli mi? Üniversite harcı yok, harç kalktı. İlköğretim, ortaöğretim Kitaplarını masaların üzerine koyuyoruz. Burs veriyoruz. Burs 45 liraydı, 500 lirayı buldu şuan. Güya öğretmenlik yapmış, eğitimden bihaber. Ne kadar derslik yapmış, ne kadar burs veriyor bir araştırsın AK Parti. Annelere yardım yapıyoruz. Kalk incele. Zaten bedava eğitim öğretim. Devletin eğitim öğretimi bedava. Sürekli olarak kendini yenileyen bir sistem var. Ciddi manada bizim dönemimiz de öğretmen sayısı arttı. Kuru kuruya olmaz. Şimdi 30, 20 kişilik sınıflar var. Buna göre öğretmen alacaksınız. Şu dönemde 25 yada 30 bin öğretmen alımı söz konusu.

- Dedik yaptık. Şuanda üniversiteye giremeyen öğrenci kalmadı. Türkiye genelinde 75 üniversite var. Biz üniversiteleri yavrularımızın Anadolu’nun dört bir yanında ayağına getirdik. Üniversitesi olmayan il kalmadı. Bunları AK Parti yaptı. Bizim bütün derdimiz üniversitelerimizde akademisyen konusundaki sorununu aşmak, daha ileriye taşımak. Artık Aziz Sancar’larımız bir tane olmasın. Bunun için yarışıyoruz. Kendisiyle havaalanında görüştük. Öğrencilere akademik yaklaşımı olan öğrencilere çalışın akademisyen olun. Siyasete pek bulaşmayın demiş. Valla doğru söylemiş. Biz siyasetçiler olarak akademisyenlerimizin hizmetkarı olalım.

- Tek çatı altında benim vatandaşım artık istediği hastaneye girecek hatta sosyal güvenlik kurumu ile anlaşmalı olan özel hastanelere benim vatandaşım girecek dedim. Giriyor mu? Evet. Hastaneleri tek çatı altında birleştirdik. Bu vatandaş çileler çekti. Kimlik kartları, mühürleri unutmuyor. Gaz yağı, ekmek mühürü vardı. Bunları ben hep büyüklerimizden gördüm. Kalkmışlar eski Türkiye tekrar oraya dönecekmiş. Tüm bunların hepsini tek çatıda toplayınca eczanelerle ilgili yasal düzenlemeyi yaptık. Hasta istediği yerden gidip ilacını alabilecek. Biz herşey insan için dedik. Bazı yasak ilaçlar vardıki bedelini vatandaş kendisi öderdi.

- Kızaklarla çekilmek suretiyle o kış mevsiminde hastaneye götürülen hastalar vardı. Paletli sistemi, ambulans helikopterleri, uçakları getirdik. Tüm müdahaleleri yapar hale geldik. Bu devrimi biz gerçekleştirdik. Şehir hastaneleriyle attığımız adım. Şuanda 5 tane öyle hastanemiz var. Türkiye'nin sağlıkta görünümü dünya ileri noktada. Gençlere şunu söylemek istiyorum, seçilme yaşını 18'e indiren kim?_ Biz. 30'dan 18'e indi. Bu gence güvenme olayıdır. Biz güvendik. Şuanda bu adımı attık. Gençliğin bunu bilmesi lazım.

