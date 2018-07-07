Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Kurtulmuş'un kızının nikah törenine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızı Ayşe Kurtulmuş ile Fatih Çalış, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle evlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, gelinin hocası İsmet Kırkpınar ve damadın amcası Halis Çalış yaptı.

Kıyılan nikahın ardından çift, evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Nikah törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Recep Akdağ ve Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile edebiyat, sanat, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Kaynak: TRT Haber, AA