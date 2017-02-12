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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de

Erdoğan, Bahreyn Kralı Al Halife tarafından resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreynde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife tarafından resmi törenle karşılandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Halife, Bahreyn Sakhir Askeri Havaalanı'ndaki karşılamanın ardından aynı araçla resmi karşılama töreni için Sakhir Sarayı'na geldi.
 
Sakhir Sarayı'nda gerçekleşen karşılama töreninde, Erdoğan ve Al Halife'nin yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları dinlendi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahreyn Kralı Al Halife'nin tören kıtasını denetlemesinin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. AA
 
Etiketler: yurt dışı ziyaretleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bahreyn ziyareti
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