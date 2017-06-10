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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn Dışişleri Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn Dışişleri Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'yi kabulü sona erdi.

Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Etiketler: recep tayyip erdoğan, huber köşkü, Bahreyn
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