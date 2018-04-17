Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile yarın 13:30'da görüşeceğim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında erken seçim çağrısı yaparak "26 Ağustos'ta hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi yapılmalıdır." demişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mecliste gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim açıklamalarının hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak. Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerek bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim" dedi.

Kaynak: TRT Haber