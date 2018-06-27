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Beştepe'de Cumhur İttifakı zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis çalışmalarını ve yeni dönemi masaya yatırdılar.

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Beştepede Cumhur İttifakı zirvesi

"Cumhur ittifakı" sandıkta ipi göğüsledi. Ve seçimin ardından Cumhur ittifakı'nın ilk zirvesi Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. 

Görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Zirve yaklaşık 40 dakika sürdü. Bahçeli, seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Masada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yol haritası vardı. Aynı zamanda Meclis çalışmaları ve yeni dönemde ele alındı. 

Görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz ile MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı da katıldı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, bahçeli
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