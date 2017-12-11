Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadele sürecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'daki Dünya İnsan Hakları Günü programında konuştu.

Büyüme rakamlarını değerlendiren Erdoğan, "Ülkemiz büyüme rakamıyla Türkiye üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmuştur. Büyümede yatırımcıların ciddi katkısının olması elde edilen başarının kalıcılığına işaret ediyor. Ülkemizi zayıf göstermek için çalışan iç ve dış fesat odaklara en güzel cevabı verdik. Türkiye kendisine güvenen, inanan, yatırım yapan hiç kimseyi sukutuhayale uğratmamıştır, uğratmayacaktır. Bizimle birlikte olanlar kazanacak bizim karşımızda olanlar kaybedecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kendisine güvenen, inanan, yatırım yapan hiç kimseyi sukutuhayale uğratmamıştır, uğratmayacaktır.https://t.co/8KhIE9HBFp pic.twitter.com/fOJ2pkRyOi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Aralık 2017

"Yarın arkasına saklanacakları ağaç dahi bulamayacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına ilişkin şunları kaydetti:

"Dünya İnsan Hakları gününü Kudüs'te insan haklarının ayaklar altına alındığı bir dönemde anıyoruz. Filistinli kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Kudüs'te sergilenen vandallığın, zulmün ilelebet devam etmesi mümkün değildir. Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar yarın arkasına saklanacakları ağaç dahi bulamayacaklarını bilmelidirler."

"Trump'ın bu açıklaması bizi de Kudüs'ü de, İslam dünyasını da bağlamaz"

Kudüs'ü Müslümanlara ve diğer dinlerin mensuplarına zindan edenlerin ellerine bulaşan kanı asla temizleyemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin bu kararıyla dökülen kana ortak olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Bu kararı asla tanımıyoruz. tanımayacağız. Trump'ın bu açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs'ü de, İslam dünyasınıda bağlamaz. Sen çalarsın sen oynarsın. 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadele bitmeyecektir. ABD'nin ve Avrupa'nın en başından beri İsrail'in önünü açan politikaları vardır. Bu ülkeler BM kararlarına sahip çıkmış olsaydı bölgede zulümlerin önüne geçilebilirdi. Sene 1947 aslında nerdeyse İsrail diye bir yer yok gibi ama ondan sonra başladı ve Filistin lime lime bölünerek öyle bir noktaya geldi ki noktacıklar halinde ve genelini tamamıyla adeta İsrail'e vermiş durumdalar. Bunu Batı yaptı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar yarın arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklar.https://t.co/8KhIE9HBFp pic.twitter.com/cwCS7RG6Lp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Aralık 2017

"Zirvenin bir dönüm noktası olacağına inanıyorum"

Çarşamba günü Kudüs için İstanbul'da olağanüstü toplanan Türkiye'nin dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı şunları aktardı:

"Hiçbir ülke tanımadığı halde bu kararı biz yaptık oldu diyerek buraya geldiler. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi hem kendi adımıda hemde İİT çatısı altında dile getiriyoruz. Çarşamba günü düzenlenecek zirvenin bu bakımdan bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. Mazlumun yanında yer almayan hiçkimsenin ne insan hakları ne de küresel barış konusunda söyleyecek bir sözü olamaz."

"Türkiye'nin insani dramlar karşısında duruşu insan hakları efsanesidir"

Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yaşanan insani dramlar karşısındaki duruşu başlı başına bir insan hakları efsanesidir. Mültecilere sahip çıkma konusunda bir ödül verilecekse bunu hakeden Türkiye'dir. İnsan hakları meselesi de politiktir. Bunlar YPG'ye ödül verecek kadar ödülsüzdürler. Bunlar bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle yok etme gafletine girecek kadar barıştan uzaktırlar. İstediği kadar nükleer başlığı olanlar olsun güçlü olan haklı olandır. Biz bu düzeni kabul etmiyoruz. İtirazımızı tüm dünyada dile getiriyoruz." dedi.

Kaynak: TRT Haber