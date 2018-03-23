Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar İlçe Kongresi'nde konuşuyor
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