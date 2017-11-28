Cumhurbaşkanı Erdoğan : Babamın oğlu olsa geri koysun

&amp;lt;br /&amp;gt;

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

- Türkiye, Rusya, İran liderleri arasında gerçekleşen Soçi zirvesinde Suriye konusunda çok önemli kararlar aldık. Suriye'de barış ikliminin tesisi konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

- Kara Harp Okulunun ilk mezuniyet töreninde yer aldık. Bu okullar Türk milletinin okullarıdır.

- ABD Başkanı Trump ile önemli bir görüşme yaptık. Bu görüşme, ortak frekans yakaladığımız bir görüşme oldu. Bu görüşmenin devamını inşaallah önümüzdeki günlerde yapacağız.

- Kılıçdaroğlu biraz sonra grup toplantısında belge açıklayacakmış. Daha önce bizimle ilgili yaptığı iftiraları ısıtıp ısıtıp yine gündeme getirecektir. Benim yurt dışına paralar kaçırdığımmı söylüyor. Çağrım açık. Belgesi var mı? Yok. Müflis tüccar iske defterleri karıştırırmış, Kılıçdaroğlu da kendisine bir yerleden gönderilen şeylerle uğraşıyor.

"Sosyal medyada benim adıma ahkam kesenlerle ilgili rahatsızlığım var"

- Sosyal medyada benim adıma ahkam kesenlerle ilgili rahatsızlığımı belirtmiştim. Nerede tembellik yapan, nerede sorumluluğunun altından kalkamayan biri varsa hemen şu ifadelere sarılıyor. Cumhurbaşkanı böyle istiyor, Külliye böyle istiyor. Ömrümde hiç görmediğim insanlar tarafından bu kullanılıyor. Benim adıma ahkam kesenlerle ilgili rahatsızlığımı bildirmiştim. Eğer ben birisine bir şey söyleyeceksem, kimseyi arası kılmaya ihtiyacım yok, bunu bizzat kendim yaparım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer ben birisine birşey söyleyeceksem, bir irade beyan edeceksem, kimseyi aracı koymaya ihtiyacım yok. pic.twitter.com/lC22Z9YnUp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Kasım 2017

- Hiçbir bakanlıkta, hiçbir kurumda, hiçbir teşkilatımızda şahsımın adı kullanılarak herhangi bir sürecin tıkanmasına, kurallar, kaideler dışında iş yapılmasına rıza gösteremem. Bu benim en yakınım da olsa lütfen bizzat ben bir bakanımı veya bir bürokratı aramıyorsam babamın oğlu olsa kapıdan geri koysun.

- Bırakınız Türkiye'yi dünyada bu konuda kararlı liderleri az görürsünüz. Ağzından çıkanla gönlünden geçen farklı olan riyakarlarla hiçbir zaman bir olmadık. Türkiye'nin tüm dertlerini sırtlanır bununda üstesinden hep birlikte geliriz.

- Biz milletimizle aramıza kimseyi sokmamak için yeri geldiğinde medyaya, yeri geldiğinde 7 düvele meydan okuduk, çekinmedik. Şimdi birilerinin çıkıp bu tarz ifadelerle milletimizin arasına girmesine izin vermeyeceğiz.

"Biz yıllarca oligarjik bürokrasiye karşı mücadele ettik"

- Sorun çözme makamında olup sürekli bahane üreten herkes benim gözümde başarısızdır. Biz milletimize hizmet için gece gündüz çalışıyoruz Herkesten de bunu bekliyoruz. Herkes görevini yapacak. Önüme getirilen tüm konularda kararımı muhattaplarıma anında söylemişimdir. Bizim tarzımız doğruya doğru, yanlışa yanlış demektir. Bunu birlikte çalıştığımız herkes bilir. Biz yıllarca oligarjik bürokrasiye karşı mücadele ettik, şimdi de ediyoruz. Ben bir bürokratı aramıyorsam, bababım oğlu olsa kapıdan gedi koyarım. Adımı kullanarak kim geliyorsa, bana sorun ben teyit etmiyorsam, gönderin. İsmimi, ünvanını kendi yanlışına alet eden hiç kimseyi affedemem.

- Yaşadığımız dönem tüm müştereklerimizle sıkı sıkıya sarılmamızı gerektiriyor. Milletimizi ister köken, ister mezhep farklılığını bahane ederek bölmeye çalışan herkes düşmanımızdır. PKK'nın, YPG'nin Kürt kardeşlerimize bugüne kadar faydası olmamıştır. Bizim PP, PYD gibi terör örgütlerine verdiğimiz mücadeleyi Kürt kardeşlerimize veriyor gibi gösteriyorlar.

FETÖ'nün, DEAŞ'ın, Boka Haram'ın İslamla ilgisi yoktur

- FETÖ'nün, DEAŞ'ın, Boka Haram'ın İslamla ilgisi yoktur. Cuma namazı kılan Müslümanları katleden bir örgütün ismi nasıl İslamla yan yana anılabilir? Bu katil grubuna karşı hep birlikte ortak hareket etmeliyiz. Cerahati patlatarak yaymak yerine kurutarak yok etmeliyiz. Irak'ta misyonu siten DEAŞ katilleri yeni cinayetler için dünyaya yayılıyor.

"Alevi kardeşlerimiz birinci sınıf vatandaşlarımızdır"

- Son günlerde yeniden gündeme getirilmeye çalışılan, Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonları yapanlar da olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur. Herkes gibi Alevi kardeşlerimiz de bu ülkenin asli sahipleridir, birinci sınıf vatandaşlarımızdır, her türlü hakka ve imkana sahip bireylerdir.

''CHP ana hıyanet partisi konumuna doğru sürüklenmektedir''

- Türkiye olarak bu hassas dönemde biz ne kadar kucaklayıcı olmaya çalışıyorsak ana muhalefet partisinin başındaki zat da o derece işi müptezelliğie vuruyor. Genel başkanlık görevine geldiğinden bu yana yaptığı iş hep iftira iftira iftira. Bu partinin ve başındaki zatın ülkemize saldıran herkesle aynı safta yer alması düşüncürücüdür. Biz PKK'nın üzerine gideriz o piknik yapan çocuklar arkadaşlar diyerek yola çıkar yola onlarla devam eder. Başımıza Fetoperest kesilir. Rabia işaretini terör örgütü simgesi sanacak kadar beyni sulanmış bir zat var. Amerika ile Rusya ile Suriye ile sorun yaşarız bu zatı karşı tarafın borazanlığını yaptığını görürüz. Son günlerde Cumhuriyetimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sıkça andığımız için CHP'den Atatürk karşıtı açıklamalar yapılmasını bekler hale geldik. CHP bu zat eli ile hızla maalesef ana muhalefet partisi olmaktan çıkıp ana hıyanet partisi konumuna doğru sürüklenmektedir.

"Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz kovalayacağız"

- Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz kovalayacağız. Biz buna yönelik çizgi çekmiştik ama anlamadı. Çünkü cibilliyet meselesi biz insanlığımızın gereğini yaptık hukukumuzu hukuk içerisinde aramaya devam edeceğiz. Bir yanağına vurdum öbür yanağını çevir. Yok öyle şey bizde. Bir yanağıma vurdun mu öbür yanağını bekle; bizden gelecek.'

TRT HABER