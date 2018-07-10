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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Zagulba Sarayı’nda bir araya geldi.

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Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretini Azerbaycan’a gerçekleştirdi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüştü. Zagulba Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda gerçekleştirilen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Başbaşa görüşmelere geçen Erdoğan ve Aliyev daha sonra heyetler arası toplantıya katılacak.

Haydar Aliyev’in mezarına çelenk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanından Bakü’deki Haydar Aliyev ve eşinin kabirlerinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na geçti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türk şehitlerin mezarlarına karanfil

Bakü Türk Şehitliği'ne de geçen Erdoğan, buradaki anıta çelenk, şehit mezarlarına ise tek tek karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / TRT Haber

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