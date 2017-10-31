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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanda resmi törenle karşılandı

Zagulba Sarayı'nda gerçekleşen karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını "selam asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanlarının tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Azerbaycan milli marşları çalındı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Aliyev, askeri geçit törenini izledi, el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer aldı.

Erdoğan ve Aliyev, daha sonra baş başa görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumu ile bazı anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Zagulba Sarayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
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