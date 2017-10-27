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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın ilk seferi ve Türkiye-Azerbaycan YDSK 6. Toplantısı katılmak için 30-31 Ekim'de Azerbaycan'a girecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycana gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın ilk seferi ve Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 6.Toplantısı dolayısıyla 30-31 Ekim'de Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile bölgesel projelerden biri olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu güzergahında 30 Ekim'de tren seferlerinin başlatılması dolayısıyla düzenlenen törene iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanlıklarında Türkiye-Azerbaycan arasındaki 6.YDSK Toplantısı da 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.

İlgili bakanların da katılımıyla yapılacak toplantıdaki görüşmeler, ikili iş birliği konularının tüm yönleriyle ele alınmasına ve daha da ileriye taşınmasına imkan sağlayacak.

Ayrıca görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Yukarı Karabağ ihtilafı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak. 

AA

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Azerbaycan
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