Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde çalışma yemeğinde bir araya gelen Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi, basına kapalı 1 saat 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde çalışma yemeğinde bir araya gelen Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi, basına kapalı 1 saat 45 dakika sürdü.