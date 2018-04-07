Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da il kongresinde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Aydın 16 Nisan halkoylamasında malesef yüzde 36'lık evet oranı ile beklediğimizin ve Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Halbuki Türkiye'de demokrasinin, milli iradenin bağımsızlığın şehri olan Aydın'ın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Biz Aydın'ı 1 milyon 100 bini bulan nüfusu 670 mahallesi, incirinden zeytinine, pamuğundan sebzelerine kadar her çeşit ürünün yetiştiği bereketli topraklarıyla turizmi, sanayisi ve ticareti ile 2023 Türkiye'sinin lokomotif şehirlerinden biri olarak görüyoruz. Türkiye için neler yaptığımızın Aydın'a da hangi hizmetleri getirdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz. 16 Nisan sonucu kendimizi Aydın'ın efelerine Aydın'ın gani gönüllü başı yüce insanlarına yeteri kadar anlatamadığımızı gördük. İnşallah bu kongremizde Aydın'da yeni bir döneme adım atıyoruz. Artık hep birlikte daha çok çalışacağız. Aydın'da çalmadık kapı bırakmayacağız.

Şehrimizin Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten olsa gerek hala CHP'ye çok ciddi desteği olduğunu görüyoruz. Buradan tüm Aydınlılara sesleniyorum. Sizin gönlünüzde yaşattığınız CHP ile şu anda muhalefet partisi sıfatını taşıyan CHP ile arasında hiçbir ilişki kalmamıştır. Gazi Mustafa Kemal'in CHP'si bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden kadro tarafından kurulmuştur. Bugünkü CHP ise Türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşı olarak gördüğümüz mücadele sürecine alanen ihanet eden ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür. Türkiye bölücü terör örgütünün çukur eylemleriyle mücadele ederken CHP olayı bölge halkının PKK ile iktidarın uygulamaları arasında sıkışması olarak ifade edebilecek kadar alçalabilmiştir. Hatta bu partinin milletvekilleri çıkıp devlete karşı hendek hendek direnmekten söz edebilecek kadar şirazeyi kaybetmişlerdir. Bölücü örgütün Meclis'teki temsilcisi olan siyasi partinin başındaki zat ile "birlikte iyi salladık" diyen CHP yöneticileri gördük. Devletin güvenlik görevlilerini faşist, PKK'lı teröristleri madur eylemci olarak niteleyen bu CHP'nin Aydınlı kardeşlerimizin hayalindeki parti ile hiçbir alakası olamaz.

"Bu seviyeye inmeyi kendime zül sayarım"

Geçtiğimiz günlerde sanatçılarımızla yaptığımız sporcularımızla, yazar medya grubu bir grupla yaptığımız Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimize destek olmak onlara moralize etmek için Reyhanlı'ya gittik. Sınır, 10 kilometre oraya kadar gittik. Hem kendi tarihimizde hem de dünyada bunun sayısız örneği var. Biz il kongremiz vesilesiyle Hatay'daydık. Kendileriyle ziyaret için gittiğimiz karakolda buluştuk. Sınırın sıfır noktasındaki Oğulpınar Sınır Karakolu'nda çok güzel tarihi bir manzaraya şahid olduk. Askerlerimizle sanatçılarımızın, sporcularımızın, medya mensuplarımızın verdikleri fotoğraf CHP başındaki zatı son derece rahatsız etmiş adeta zıvanadan çıkarmış. Grup toplantısında burada zikretmekten hicap duyacağım hakaretleri bir kenara bırakarak söylüyorum. Asıl vahim olarak ne diyor biliyor musunuz? Bir ülkenin sanatçıları savaşı değil barışı savunur diyor. Yani sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor. Bu zihniyete göre sanatçılarımız, askerlerimizin değil teröristlerin yanında yer almalı. Ey Aydınlı kardeşim, Türkiye'nin ana muhaflefet partisinin başındaki bu zatın içine düştüğü durumu görüyorsunuz değil mi? Kendi devletine, kendi hükümetine, kendi askerine düşmanlık içine giren bir parti nasıl olur da Cumhuriyetimizin kurucu partisi olduğunu iddia edebilir. Türkiye'de Cumhuriyetimizin gerçek savunucusu olan bir parti varsa o da AK Parti'dir.

Ayrıntılar gelecek...