Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı Türklere müjdeleri sıraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zetra" Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleşen Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasına, Bosna Hersek Devlet Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç'e teşekkür ederek başlayan Erdoğan, salondakilere Türkiye'den 81 milyon vatandaşın selamını getirdiğini söyledi.

UETD 6. Olağan Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlara hizmette bulunanlara teşekkür etti.

“Bosna Hersek sözde değil, özde demokrat olduğunu göstermiştir”

Kongrede görev alacaklara muvaffakiyetler dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden anlı şanlı Avrupa ülkelerinin sınıfta kaldığı bir dönemde, Bosna Hersek bizlere burada bir araya gelme imkanı sağlayarak, sözde değil, özde demokrat olduğunu göstermiştir. Gerçek dostluk, gerçek kardeşlik, gerçek yoldaşlık işte bugünlerde belli olur. Bosna Hersek halkı attıkları bu adımla, asırlara salih kardeşliğimizin hala sürdüğünü, gelecekte de devam edeceğini ispatlamışlardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden anlı şanlı Avrupa ülkelerinin sınıfta kaldığı bir dönemde, Bosna Hersek bizlere burada bir araya gelme imkanı sağlayarak sözde değil özde demokrat olduğunu göstermiştir.https://t.co/4FwXs1warJ pic.twitter.com/dAWbwpGRQo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

Aliya İzzetbegoviç'i ahirete irtihalinin bir gün öncesinde hastanede ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, kendisine "Bu topraklar Evlad-ı Fatihan’dır. Tayyip evladım buralara sahip çıkın." nasihatinde bulunduğunu aktardı.

“Ecdadımız bin yıldır Avrupalıdır”

Bosna'yı hiçbir zaman ayrı düşünmediklerini ve beraber yola devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Avrupa bizim için nevzuhur bir yer değildir. Ecdadımız bin yıldır Avrupalıdır. Anadolu'ya gelen atalarımızın ilk işi boğazı geçip Avrupa içlerine doğru ilerlemek olmuştur. Özellikle Osmanlı'nın yönü mücbir sebepler hariç daima Avrupa olmuştur. Osmanlı'nın yıkılışının ardından Trakya'ya kadar geri çekilmiş olmamıza rağmen Avrupa'yla ilişkilerimizi hep sürdürdük” dedi.

"Dün acı vatan olan Avrupa bugün artık yeni yurt haline geldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

“İkinci Dünya Savaşı'nda çok büyük insan kayıpları veren Avrupa ülkelerinin iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere bu defa gurbetçi olarak Avrupa yollarına düştük. Avrupa’ya istihdam amaçlı gidişimizin üzerinden de 65 yılı aşkın bir süre geçti. Çalışmak için gidenlerin yanında ülkemizde darbeler ve baskılar sebebiyle de Avrupa’ya ayrıca bir yöneliş oldu.

Zıpkın gibi bir delikanlı olarak Avrupa'ya giden ilk kuşak, zamanla ailesini yanına aldı, orada çocukları oldu. İlk kuşak, yerini ikinci, üçüncü hatta dördüncü kuşağa bırakmaya başladı. İlk gelenler bir süre çalışıp elde ettiği kazançla Türkiye’de kendilerine bir gelecek kurmayı hayal ediyorlardı. Bunun için onlara gurbetçi diyorduk, çünkü bir gün dönüp geleceklerdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların önemli bir kısmının Avrupa'ya yerleştiğini anlatarak, "Onun için artık bu kıtada yaşayan kardeşlerimize gurbetçi değil, Avrupalı diyoruz. Dün acı vatan olan Avrupa, bugün artık yeni yurt haline geldi. Bin yıl önce Orta Asya'dan gelip Anadolu'yu kendilerine yurt edinen atalarımız bununla kalmamışlardı. Bir ayaklarını Anadolu'ya sabitleyip, öteki ayaklarıyla Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. Bugün Anadolu'dan giden 6 milyonu aşkın kardeşimiz, Avrupa'da yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Bu hazineyi gözümüz gibi korumakta kararlıyız"

Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasında Türkiye kökenli 20 milyonun üzerinde insanın yaşadığına işaret eden Erdoğan, "Batı Trakya'dan Doğu Avrupa'ya kadar pek çok yerde hala bir asır önce bıraktığımız kardeşlerimizin hayatlarını sürdürdüğünü biliyoruz. Tuna'dan çocuklar gibi şen bir şekilde geçtiğimiz o günlerden bugünlere çok şeyler yaşadık. Özellikle son iki asırda çok büyük kayıplar verdik. Buna rağmen geride kalanlar dahi başlı başına büyük bir hazinedir. Bir bölümünü de sizlerin oluşturduğu bu hazineyi gözümüz gibi korumakta kararlıyız." dedi.

“Milletimizi yeniden geçmişiyle, kültürüyle, değerleriyle buluşturduk”

"Her ne kadar birileri bizleri ayırmak için ellerinden geleni yapsa da başaramayacaklar." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra tek parti CHP’si döneminde milletin tarihiyle bağlarının kopartılmaya çalışıldığını belirtti. Erdoğan, ders kitaplarında Anadolu'da binlerce yıl önce yaşayan uygarlıkların öğrenildiğini, sonra birden 20'inci yüzyıla geçildiğini, aradaki bin yıllık dönemin neredeyse yok sayıldığını söyledi.

Tarih derslerindeki Selçuklu ve Osmanlı bahislerinin afaki bir konu gibi anlatıldığını hatırlatan Erdoğan, "Medeniyetimizin ve tarihimizin binlerce yıllık birikimini yok sayan bu anlayışı biz yıktık biz… Milletimizi yeniden geçmişiyle, kültürüyle, değerleriyle buluşturduk. Üzerinde önemle durduğumuz hususlardan biri de sizler yani Avrupalı Türklersiniz." ifadelerini kullandı.

"Yaşadığınız ülkelerin vatandaşlığını mutlaka alın”

Salondaki katılımcılara, "Yaşadığınız ülkelerin vatandaşlığını mutlaka alın." tavsiyesinde bulunan Erdoğan, çifte vatandaşlığa izin veren ülkelerde zaten bu sorunun olmadığına dikkati çekti.

Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşların, "Mavi Kart" başta olmak üzere Türkiye'de haklarını hiçbir kayıp olmadan kullanabilecekleri formüller geliştirdiklerini bildirdi.

“Dininize ve dilinize çok iyi sahip çıkın”

Erdoğan, Avrupa'da yaşayan Türklere dinlerine ve diline çok iyi sahip çıkmasını tavsiye etti.

"Bunları kaybettiğinizde kaybolursunuz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da yaşayan Türklerden, çocuklarına ana dillerini en iyi şekilde öğretmelerini ve bulundukları ülkelerde en iyi eğitimi aldırmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dininize ve dilinize çok iyi sahip çıkın. Bunları kaybettiğinizde kaybolursunuz.https://t.co/4FwXs1warJ pic.twitter.com/z5znuk1YK0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

Erdoğan, yurt dışındaki evlatlardan binlercesini düzenledikleri programlarla Türkiye'ye getirerek tarihlerini, kültürlerini, medeniyetlerini yakından görmelerini temin ettiklerini, yaşadıkları ülkelerden Türkiye'ye gelen vatandaşların da araçlarını Türkiye sınırları içinde kullanabilme sürelerini 2 yıla çıkardıklarını hatırlattı.

"Kimse bu konudaki kirli propagandalara kanmasın"

Diasporadaki vatandaşlara verilecek yeni hizmetler ile bazı müjdeleri paylaşan Recep Tayyip Erdoğan, "Yurt dışındaki çocuklarımızın ana dilimiz Türkçe'yi öğrenmeleri için proje desteklerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda hafta sonu okulları ile çocuklarımızın ana dilleri Türkçe'yi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz. Diasporadaki gençlerimize ayrılan üniversitelerdeki kontenjanları 2 katına çıkartıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonu okulları ile yurt dışındaki çocuklarımızın ana dilleri Türkçe'yi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz.https://t.co/4FwXs1warJ pic.twitter.com/N5R0DAcFpN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

Yurt dışındaki vatandaşlar için kamu hizmetlerini basitleştirmek için atılacak adımlara değinen Erdoğan, vatandaşların konsolosluk işlemleriyle ilgili tüm harçlarını banka kartıyla doğrudan başkonsolosluklara ödeyebileceklerini belirtti. Erdoğan, bu uygulamayla bankanın aradan çıkarıldığını, vatandaşların gereksiz yere komisyon ödemesinin önüne geçildiğini ifade etti.

“Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Meclisi oluşturacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Boşanma kararlarının başka yere ihtiyaç kalmaksızın başkonsolosluklarımızca yapılacak işlemle tanınması konusunda başvurular alınmaya başlandı. Türkiye'de tekrar dava açıp yıllarca bekleme ve binlerce avro ödeme dönemi artık geride kaldı. Dövizle askerliği 6 bin avrodan bin avroya düşürmekle kalmadık, 38 yaşını aşmış ama dövizle askerliğe başvuramamış kişilerin sorunlarını da yakında çözüyoruz.

Farklı kurumlarımız tarafından yürütülen hizmetlerin koordinasyonunu çok daha etkin ve hızlı hale getirmek için Yurtdışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu tesis ediyoruz. Konsolosluk bölgelerinde sekretaryası Yurtdışı Türkler Başkanlığımız tarafından yürütülecek Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Meclisi oluşturacağız.

“TRT Türk yeniden yapılandırılacak”

Yeni dönemde TBMM bünyesinde 'Yurtdışı Türkler Komisyonu' adıyla bir daimi komisyon kurulmasını tavsiye edeceğiz. Yurt dışındaki Türkçe yerel medyayı güçlendirmek için Basın İlan Kurumunun yurt dışındaki Türk medyasına da ilan ve reklam verebilmesinin önünü açacağız.

Kişisel verilerin korunması, ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak en önemlisi de vatandaşlarımızın menfaati esas alınacak şekilde bu da gerçekleştirilecektir. Bütün bunlarla beraber kimse bu konudaki kirli propagandalara kanmasın ve endişe etmesin. TRT Türk yeniden yapılandırılarak, yurt dışındaki vatandaşlarımıza daha geniş hizmet sunacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TRT Türk yeniden yapılandırılarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza daha geniş hizmet sunacak.https://t.co/4FwXs1warJ pic.twitter.com/A2jeLQvBiM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

Yurt dışında yaşayan Türklere yönelik bir müjdesinin daha olduğunu bildiren Erdoğan, "Yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın ülkemizde yarı zamanlı çalışabilmeleri konusunda, seçimlerin hemen ardından beklediğiniz adımları atmaya başlıyoruz." bilgisini paylaştı.

“Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla vatandaşlarının yanında”

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, büyükelçilikleriyle, konsolosluklarıyla ve tüm kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu ifade ederek, "Dünyanın neresinde bir vatandaşımızın başı dara düşse tüm imkanlarımızla orada olmak bizim boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Birlikten güç doğacağını, Avrupalı Türklerin de bu şekilde daha güçlü hale gelebileceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim vatandaşlarımızın sayısından çok daha küçük toplulukların siyasetten ekonomiye, sivil toplumdan kültürel çalışmalara kadar çok daha etkin olmaları, aralarındaki birlik ve beraberlik sebebiyledir. Bugün kimi Avrupa ülkeleri, şahsımıza ve ülkemize karşı terbiyesizlik düzeyine varan tavırlar sergileyebiliyorsa bunun sebebi oradaki Türklerin dağınıklığıdır.

“O benim bacım Türk bayrağını o alçağa kaptırmadı”

'Gerçek gücümüzü ortaya koymayalım' diye ya Türk diyerek ya Kürt diyerek, Çerkes diyerek ya da Sünni diyerek, Alevi diyerek bizleri kasten bölüyorlar, sadece bölmekle kalmıyor, birbirimize düşürüyorlar. Avrupa ülkelerine gittiğimizde kaldırımın bir tarafında Türk bayraklarıyla öteki tarafında örgüt paçavralarıyla karşı karşıya gelen kalabalıklarla karşılaşıyoruz fakat bütün bunlara rağmen geçen hafta İngiltere'de konuşmam var ve o konuşmamın yaşandığı anda ilginç olan şu. Orada Karadenizli bir bacım, elinde Türk bayrağı. PKK'lı teröristler onun elinden Türk bayrağını almaya yeltendiler ama o benim bacım, o Nene Hatun, o Şerife Bacı oldu, o Türk bayrağını o alçağa, o namussuza kaptırmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İngiltere'de Karadenizli bir bacım elinde Türk bayrağı, PKK'lı teröristler bayrağı almaya yeltendiler ama o Nene Hatun bayrağını o alçağa kaptırmadı. Bu alçakların hanım kardeşlerimize bile gücü yetmez, bırakın erkeklerle uğraşmayı.https://t.co/4FwXs1warJ pic.twitter.com/rE7DV0xv9l — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

Bu alçakların bizim hanım kardeşlerimize bile güçleri yetmez, bırakın erkeklerle uğraşmayı. İşte, bizi bu hale düşürenlerin oyunlarının farkına varmalı ve artık buna bir son vermeliyiz."

"Ülkemize en büyük husumeti Türkiye kökenliler gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'den gelmiş olan herkesin kökenine, mezhebine ve siyasi tercihine bakmaksızın ortak değerler etrafında birleşmesinin zamanının geldiğini vurguladı.

Bu birlikteliğin herkesin faydasına ve çıkarına olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bizleri küçük gruplar halinde tutarak, hakkımızı, hukukumuzu kolayca çiğneyenler, karşılarında tek yürek, tek beden olmuş bir Türk toplumu gördüklerinde emin olun çok farklı davranacakladır. Avrupa devletlerindeki parlamentolarda ülkemize en büyük husumeti Türkiye kökenlilerin gösteriyor olması, bize karşı kurulan tuzağın nerelere kadar vardığını gösteriyor. İnşallah, bu oyunu da hep birlikte bozacağız." ifadelerini kullandı.

“Yaşadığınız ülkelerdeki siyasi partilerde aktif şekilde rol alın”

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerden benim ricam, yaşadığınız ülkelerdeki siyasi partilerde aktif şekilde rol almanızdır. O parlamentolarda ülkemize hainlik edenler değil, sizler yer almalısınız. Türk toplumu bu güce sahiptir. Yeter ki aramızdaki küçük farklılıkları büyük hedeflere yürümenin önüne bir engel olarak koymayalım. Peygamber Efendimizin, 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.' emri mucibince hareket ettiğimizde önümüzün kendiliğinden açıldığını göreceğiz."

Aşık Veysel'in "Allah Birdir Peygamber Hak" şiirinden "Allah birdir, Peygamber Hak / Rabbül alemindir mutlak/ Senlik, benlik nedir bırak / Söyleyeyim geldi sırası / Kürt'ü, Türk'ü ve Çerkez'i / Hep Adem'in oğlu, kızı, beraberce şehit, gazi / Yanlış var mı ve neresi?" dizelerini okuyan Erdoğan, "Dün beraber şehit, beraber gazi olduğumuz tüm kardeşlerimizle inşallah ülkemizde olduğu gibi Avrupa'da da yeniden kucaklaşacak, helalleşecek, ortak hedeflere doğru yürümeye başlayacağız." dedi.

"24 Haziran'da ülkemizin gelecek bir asrının tercihini de yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de Boşnaklarla birlikte savaşıldığını anımsatarak, çok sayıda şehit verildiğini söyledi.

Tüm meselenin bu olduğunun altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeniden bunu yakalamak, Evlad-ı Fatihan olmak çok önemli. 24 Haziran'da tarihi bir seçime hazırlanıyor Türkiye. 7 Aralık'ta da Bosna tarihi bir seçime hazırlanıyor. 24 Haziran'da sadece cumhurbaşkanı seçmekle, milletvekili seçmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin gelecek bir asrının tercihini de yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Haziran'da sadece Cumhurbaşkanı, milletvekili seçmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin gelecek bir asrının tercihini de yapacağız.https://t.co/4FwXs1warJ pic.twitter.com/aY1Tushhql — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

AK Parti Genel Başkanı olarak, başbakan, cumhurbaşkanı olarak geçtiğimiz 16 yılda neler yaşadığımızın, neler yaptığımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Bizlerin bazen içinde yaşadığımız hadiseleri gerçek boyutlarıyla kavrayabilmesi zor olabiliyor. Sizlerin yurt dışından ülkemizde olup bitenleri çok daha rahat bir şekilde görme, değerlendirme imkanına sahip olduğunuza inanıyorum. Zira her gelişinizde Türkiye'de neler değişiyor, bunu sizler çok daha iyi biliyorsunuz.

Her ne kadar cumhurbaşkanı adayı bazıları Türkiye'de neler olup neler bittiğini bilmese de onlara adres olarak ben sizi veriyorum. Şimdi bizim ülkemizde yaşayan bu cumhurbaşkanı adayları işte denizdeki balıklar gibidir, anlamazlar. Onları ancak denizden alıp da karaya attığın zaman, o zaman denizin kıymetini anlarlar."

“İhanetin tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığı süreci hep birlikte yaşadık”

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nün yeni yapılmış dev yatırımlar olduğunu ve bu yatırımlara devam edeceklerini belirten Erdoğan, 25 olan havaalanı sayısını 54'e çıkardıklarını anımsattı.

"Ülkenin özellikle son beş yıldır yaşadığı her hadise, gören gözler, duyan kulaklar, hakkı konuşan diller, vicdan sahibi yürekler için ibretlik vesikalarla doludur." ifadesini kullanan Erdoğan, Gezi olayları ile başlayan, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimi ile süren terör olaylarıyla, kanlı bir hale dönüşen 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile ihanetin tüm çıplaklığı ile ortaya çıktığı bir sürecin hep birlikte yaşandığını vurguladı.

"Yurdumuza alçakları uğratmamak için gövdemizi siper ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu öyle bir dönemdi ki yeri geldi en yakınımızdakilere, yıllarca birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımıza dahi hakikatleri anlatmakta zorlandığımız anlar oldu. Ülkemize kurulan tuzağı en iyi gören milletimiz oldu. Sizler, inanıyorum ki bunun farkındasınız. Şahsımıza yönelik gibi gözüken ama aslında milletimize ve devletimize diz çökertmeyi, istiklalimize ve istikbalimize özellikle diz çöktürtmeyi hedefleyenler, bu saldırılarda milletimizin dik duruşu ile avuçlarını yaladılar. Türkiye, bu dönemdeki mücadelesi ile ikinci bir Kurtuluş Savaşı veriyor." değerlendirmesini yaptı.

“Son teröristi de imha edene kadar bize durmak yok”

Konuşmasında İstiklal Marşı'nın "Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar / Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var / Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar / 'Medeniyet' dediğin tek dişi kalmış canavar? / Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın / Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın / Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın / Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın." dizelerini okuyan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de iman dolu serhaddimize güvenerek yurdumuza alçakları uğratmamak için gövdemizi siper ettik. Önce darbecileri, teröristleri, onların gizli, açık destekçilerini durdurduk. Ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile ülkemizin güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu delik deşik ettik. İnşallah yakında yeni kazanımlarla açtığımız bu yolda, kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz. Ülkemize silah doğrultan son teröristi de imha edene kadar bize durmak yok bu böyle biline."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize silah doğrultan son teröristi de imha edene kadar bize durmak yok bu böyle biline.https://t.co/4FwXs1warJ pic.twitter.com/xYwcNoS79i — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

Bugüne kadar beşer planda hiç bir kulun önünde eğilmediklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda, rükûda ve secdede eğildik. Bundan sonra da böyle olacak." diye konuştu.

"Yerli ve milli olan herkese kapımız açıktır"

Erdoğan, sadece terör örgütleri ve onların gerisindeki güçlerle mücadele etmekle kalmadıklarını, aynı zamanda ülkeyi mevcut sıkıntıları ile daha kolay baş edebileceği, geleceğine güvenle bakabileceği yeni bir yönetim sistemine kavuşturacak adımları da attıklarını belirtti.

16 Nisan halk oylamasında, millet tarafından kabul edilen Anayasa değişikliği ile kararı verilen yeni yönetim sisteminin 24 Haziran seçimlerinin ardından tümüyle yürürlüğe gireceğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz Türkiye'yi ileriye doğru götürmek istedikçe birileri de sürekli durdurmaya hatta geriletmeye çalışıyor. Bunu tek başlarına başaramayacaklarını bildikleri için işi siyasi mahremiyetlerinden bile vazgeçerek milletvekillerinden seçmenlerine kadar her şeylerini paylaşmaya kadar vardırdılar. Normal şartlarda yolda karşılaşsalar birbirlerine selam vermeyecek olanlar, el ele kol kola girip karşımıza dikildiler. Biz ise 16 yıldır hep olduğu gibi bugün de sadece ve sadece milletimizle birlikte yürüyoruz. Bu yolculuğu, yerli ve milli olan herkesle birlikte sürdürmeyi, onun için Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Büyük Birlik Partisi de bize katıldı ve Cumhur İttifakı bu şekilde şu anda seçime girdi. Yerli ve milli olan herkese kapımız açıktır."

Avrupalı Türklerin cumhurbaşkanlığı seçiminde, 1 Kasım seçimlerinde, 16 Nisan halk oylamasında açık ara farkla kendilerine destek olduğunu, şimdi 24 Haziran seçimleri için bir kez daha bu desteğe ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Erdoğan, salonda bulunanlara şöyle seslendi:

"Şimdi soruyorum size, öyle bir cevap verin ki Almanya'sından Fransa'sına, Belçika'sından Avusturya'sına, Hollanda'sına kadar Avrupa'nın her yerinden duyulsun. Türkiye'yi yeniden kaosa, belirsizliğe, istikrarsızlığa sürüklemek için kurulan şer ittifakına karşı 24 Haziran'da bizimle beraber yürümeye var mısınız? Cumhurbaşkanlığı seçiminde rekor bir oyla bizleri Cumhurbaşkanlığına ve parlamentoda kahir ekseriyetle milletvekillerimizi çıkarmaya var mısınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlü bir şekilde hayata geçirecek Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmaya var mısınız? İstiklalinize ve istikbalinize sahip çıkmaya var mısınız? Terör örgütlerine, onların yerli ve yabancı iş birlikçilerine, şöyle sağlamından bir Osmanlı tokadı atmaya var mısınız? Avrupalı Türklerin gücünü tüm dünyaya göstermeye var mısınız?"

Erdoğan, salondakilerin "evet" yanıtı üzerine, "Maşallah, Saraybosna'dan yükselen bu ses 24 Haziran'daki zaferimizin müjdecisidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rabia işareti yaparak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet... Rabbim bizi bunlardan mahrum etmesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Yolunuz bahtınız açık olsun. Kazalardan belalardan hepimizi muhafaza buyursun." ifadesini kullandı.

Erdoğan, salonda bulunanlardan gittikleri yerlerdeki vatandaşlara saygılarını, selamlarını ve muhabbetlerini iletmelerini istedi.

Kaynak: AA