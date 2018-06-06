Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da sandıkları patlatın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Şunu unutmayın. Muğla, demokrasi şehrimiz. Bay Kemal’in söylediği gibi değil. Bay Kemal demokrasiden bahsediyor, alıyor terör örgütlerinin mensuplarını yanına Ankara’dan İstanbul’a yürüyor. Bay Muharrem ne yapıyor? Teröristbaşı gibi olan Demirtaş'ı ziyaret ediyor. Ne demek Cumhurbaşkanı adayı olmak? Kim bu adam? Diyarbakır’da 53 tane Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler, 15 yaşındaki Yasin Börü’yü bunlar öldürdüler ve gidip bunları ziyaret ediyor hale bak.

"Avrupa'da da sandıkları patlatın"

Şu anda bakın Avrupa’da bunlara gösteri yapma müsaadesi verilirken bizlere izin vermiyorlar. Avrupa'ya sesleniyorum... Batılı kardeşlerim yarın oylama başlıyor. Aman ha sıkı durun, Avrupa'da da sandıkları patlatın. Sizin oradan vereceğiniz sinyal Türkiye’deki inşallah kardeşlerinizin oylarıyla bütünleşecek ve 24 Haziran bambaşka olacak.

"Sen daha çırak bile olamadın"

Seçimler demokrasinin adeta er meydanıdır. Ne kadar çok adayla yarışırsak o kadar memnun oluruz. Bay Muharrem'e bir şeyler oldu. İmam hatiplere kafayı takmış. Diyor ki, ‘İmam hatip mezunu değilim ama 3 yıl görev yaptım.’ Bir garip adam. İmam hatip mezunu adam cumhurbaşkanı olmuş, ben de imam hatip bitirsem olabilirdim. Sana olamazsın diyen mi var? Ama diyorum ya, sen daha çırak bile olamadın. Biz çıraklığımızı belediye başkanlığı döneminde yaptık. İstanbul'da çöp dağları var mıydı? Vardı. Kim vardı, CHP.

Muğla stadını Millet Bahçesine dönüştüreceğiz. Muğla’ya da süratle yeni bir stat yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muğla Şehir Stadı'nın olduğu yeri Millet Bahçesi'ne dönüştüreceğiz.https://t.co/i2nbiWWXDI pic.twitter.com/zRbkr2yGvW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Haziran 2018

"Onlar sadece yıkmayı anlatıyorlar"

Biz seçim meydanlarında yaptıklarımızı, halen yapmakta olduklarımızı, yapacaklarımızı, yeni projelerimizi, 2023 hedeflerimizi anlatıyoruz. Ötekiler ne yapıyor? Onlar sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bugün size çok farklı bir projeyle geldim. Bugün bu anlattıklarımı, anlatacaklarımı şu ana kadar hiç bire yerde anlatmadım. Bunların kafalarında ve kalplerinde bu ülkeye dair hiçbir proje yok. Onlar Türkiye’yi eski günlerine geri döndürme projesi. Öyle ki tek parti CHP’sine güzelleme yaptıkları bile oluyor.

"Bunlara kalsa Türkiye’yi hemen yarın 1940’lara götürecek"

Cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşını, 'Gel bakalım Muharrem' diye çağırıyorsun, tek adamlık varsa bu. Muharrem de, 1 çıktın yenildin, 2, 3 yenildin diyor. Bunların al birini, vur öbürüne. Bunlara kalsa Türkiye’yi hemen yarın 1940’lara 70’lere 90’lara götürecek.

"Evleri yeniden kömür sobasına mı mahkum edeceksiniz?"

Bay Kemal, AK Parti’nin atadığı 585 bin öğretmeni de işten atacak mısınız? AK Parti 5000 yeni Ambulansı devreye soktu eskiden kamyonetlerle gidiyorduk. AK Parti sadece 6 ilde kullanılan doğalgazı 78 ile çıkardı. Evleri yeniden kömür sobasına mı mahkum edeceksiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti Türkiye'de, sadece 6 ilde kullanılan doğalgazı 78 ile çıkardı. Doğalgaz borularını söküp, evleri yeniden kömür sobasına mı mahkum edeceksiniz? AK Parti Türkiye'yi 15 yılda 3.5 kat büyüttü. Siz yeniden küçültecek misiniz?https://t.co/i2nbiWWXDI pic.twitter.com/9qc1UnpfBY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Haziran 2018

"AK Parti'nin savunma sanayiinde yaptıkların toprağa mı gömeceksiniz?"

AK Parti Türkiye’yi 16 yılda 3,5 kat büyüttü. Siz yeniden küçültecek misiniz? AK Parti emeklilerin maaşını iki, üç, dört katına çıkardı. Bunu yeniden eski seviyelerine mi indireceksiniz? Paramızdan sıfırları attık, siz yine geri mi getireceksiniz? AK Parti’nin savunma sanayiinde yaptığı İHA’ları, SİHA’ları, tankları, füzeleri geçmişte yaptığınız gibi toprağa mı gömeceksiniz? Bu CHP yerli uçak fabrikasını gaz ocağı fabrikası yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin savunma sanayiinde yaptığı İHA'ları, SİHA'ları, tüfekleri, füzeleri, topları, tankları geçmişte yaptığınız gibi toprağa mı gömeceksiniz?https://t.co/i2nbiWWXDI pic.twitter.com/CZsL6mLwVW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Haziran 2018

"Muğla’ya 19 katrilyon liralık yatırım yaptık"

Son 16 yılda biz Muğla’ya 19 katrilyon liralık yatırım yaptık. Onlar yıkar, biz yaparız. İnşallah daha çok şeyler yapacağız. Sağlıkta, eğitimde, adalette, ulaşımda, turizmde… Eğitimde 2975 adet yeni derslik kazandırdık Muğla’ya. Yüksek öğrenim öğrencilerimiz için 2837 kişilik yurtlar açtık. Muğla’da toplam 5 bin kişilik yurtlar açacağız. Sağlıkta 8’i hastane olmak üzere 30 sağlık tesisi inşa ettik. Toplam 12 sağlık tesisimiz proje sürecinde. TOKİ vasıtasıyla şehrinizde 3320 konut projesini hayata geçirdik. Halen 316 trilyon bedeli olan 11 yol projemiz devam ediyor.

Bay Muharrem, bunlar senin işin değil, bunlar çırak işi değil. Bunlar ustalık ister ustalık.

16 yılda Muğlalı çiftçilerimize 1,3 katrilyon liralık tarımsal destek verdik.

"Bay Kemal ÖSO'ya terörist diyor, yazıklar olsun sana"

Şu anda sadece Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4500. Cerablus’u katmıyorum. Sadece Afrin’i söylüyorum. Ama ben Mehmetçiğimize ‘Allah razı olsun’ diyoruz. ÖSO'dan razı olsun. Bay Kemal ÖSO'ya terörist diyor, yazıklar olsun sana.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4500.https://t.co/i2nbiWWXDI pic.twitter.com/a9vqwqhY4F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Haziran 2018

Afrin komutanına 'Apoletlerini geldiğim gün sökeceğim' diyor. Ya zaten senin geleceğin falan yok. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Tayyip Erdoğan kim, başkomutan, bay Muharrem sen kimsin? Sen çırak bile değilsin.

‘TİKA’yı kapatacağım’ diyor. TİKA’nın tüm dünyada saygınlığı var.

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