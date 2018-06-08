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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu Yetgil'i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu güreşçi Zeynep Yetgil'i kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu Yetgili kutladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zeynep Yetgil'e tebrik telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası
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