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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Yaman'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu tekvandocu İrem Yaman'ı tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Yamanı kutladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İrem Yaman'a tebrik telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA

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