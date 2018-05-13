Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Yaman'ı kutladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İrem Yaman'a tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu tekvandocu İrem Yaman'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İrem Yaman'a tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA