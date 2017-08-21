  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlikte kırgınlık olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın görev yerinin değiştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlikte kırgınlık olmaz

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın görev yerinin değiştirilmesi tartışılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün ziyareti öncesi konuyu yorumladı.

"Askerlikte kırgınlık olmaz" diyen Cumhurbaşkanı asker nerede görev verilirse gider orada yapar" değerlendirmesinde bulundu. 

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda zaten Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetlerdeki görev süresi de doldu. Kaldı ki bu da aslında böyle bir süreyle de bağımlı olan bir şey de değildir. Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu'ya atamasıyla alakalı ilgili birimler bu teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte de orada bu görevini devam ettirecek."

"Kılıçdaroğlu, doğmamış çocuğa don biçiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun tutuklanabileceğine ilişkin açıklamalarına dair soru üzerine, "Bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Kılıçdaroğlu, doğmamış çocuğa don biçiyor. Böyle bir şey duydunuz mu yargıdan filan falan, böyle bir şey geldi mi size? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı. 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, zekai aksakallı, Ürdün
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