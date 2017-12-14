Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artı 2 istihdam ile büyümeyi sürekli kılmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'nda konuştu.

İstihdam seferberliği ile 1 buçuk milyon kişinin iş sahibi olduğunu belirten Erdoğan, 'Bu istihdam atılımı ekonomiye önemli katkılar sağladı' dedi.

Erdoğan,Türkiye'nin 3. çeyrekte yüzde 11, 1 oranında büyüdüğünü ve bu iklimi daim kılmak için iş adamlarına büyük görev düştüğünün de altını çizdi ve sözlerini şöyle sürdürdü;

"Büyüme oranımız ikiye katladığına göre artı 2 istihdam sağlayacak olursak, büyümemizi daha da arttıracak, bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır."

'İstihdama katkı sağlamayan bir büyüme tabana yayılmıyor demektir'

İstihdam seferberliğine katkı sağlayanlara teşekkür eden Erdoğan, üçüncü çeyrekte gerçekleşen büyümenin sürekliliğini sağlamanın önemine değindi. Erdoğan şunları kaydetti;

"Biz milletimizle el ele verip önümüzdeki tüm engelleri aşarak hedefimize ulaşırız. Devletin sağladığı teşvikler sürerken sizlerin gayretleri de önemlidir. Bakanlığımızın yönetimlerine, valilerimize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. 2023 projelerimizle somutlaştırdığımız bir hedefimiz var. Bunun yolu üretmekten ve yenilenmekten geçiyor. İlk üç çeyrekten elde edilen büyüme oranı hamdolsun hedeflerimiz doğrultusunda yürüdüğümüzü işaret ediyor. Bizim için büyümenen en önemli göstergelerinden biri istihdam. İstihdama katkı sağlamayan bir büyüme tabana yayılmıyor demektir. Eğer istersek neticeye ulaşacağımız anlamına geliyor. Mevcut 11 istihdamı teşvikini önümüzdeki dönemde de sürdürüyoruz. Yeni bir ricam olacak. Bu seferberliği bürekli devletten bekleyemeyiz. TOBB yılbaşında kendisinden artı bir istihdam sağlamasını istedik. Büyüme oranımız ikiye katladığına göre artı 2 istihdam sağlayacak olursak, büyümemizi daha da arttıracak, bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır. Buradan iş adamlarımıza sesleniyorum Var mıyız? Her işletmemiz ikişer kişi istihdam edersek 11,1 yükselmeye devam eder. Bu halkımın iş verenlere olan muhabbetini arttıracaktır. Bu devlet-millet kaynaşmasını arttıracaktır. Bu sözü almış olmak vatandaşlarımızı coşturdu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hükümetimizin artık taşeron diye bir sorunu olmayacak.https://t.co/BSDjKCyBox pic.twitter.com/9PThkCHWAf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Aralık 2017

'Taşerona giden ücret işçiye ödenecek'

Taşeron sisteminin adeta komisyonculuk olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni düzenleme ile artık kazananın çalışanlar olduğunu söyledi. Erdoğan şöyle devam etti;

"Taşeronluk ortadan kalktı bu adım da bambaşka bir heyecan getirecektir. Taşeronluk adeta komisyonculuktu. Kazanan kim kendisi idi. Ama şimdi artık hükümetimizin böyle bir sorunu olmayacak. Artık işçi olarak bu taşeronlarda çalışanlar istihdam edilecek. Ana muhalefetin başındaki zat kendine göre asgari ücret belirliyor. Ben inanıyorum ki artık daha iyi olacak çünkü taşerona giden işçiye gidecek. Ülkemizin öncelikleri teşviklerin şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Bilişim ve imalat sektörünü öncelikli olarak belirledik. Primi esas kazanç sistemini getiriyoruz. Artık ek istihdamda 4.740 liraya kadar ücretler de sigorta primi teşvikine dahil edildi. Prim desteği her sigortalı için 12 ay olacak şekilde devam edecek. Kadınlar, engelliler, gençler diğerlerinden 6 ay daha fazla yararlanabilecek. Bu teşvikler 2020 yılına kadar sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaflarımıza bir müjdemiz var. 3 ve daha az çalışanı olan işletmelerimizin sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve verginin 1 ayını kendileri, 1 ayını da devlet ödeyecek.https://t.co/BSDjKCyBox pic.twitter.com/CqvC6HylBx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Aralık 2017

Küçük esnafa maaş müjdesi

Erdoğan, küçük esnafın ek istihdam seferberliğine katkı sağlaması durumunda devletin desteğinin olacağının müjdesini verdi ve şunları kaydetti;

"Bir başka teşvik ugulaması da esnaflarımızı kapsayacak. Önümüzdeki yıl 3 ve daha az çalışanı olan işletmelerde her ek istihdam için ödedikleri maaş ve prim için bir ayını kendileri bir ayını da devlet ödeyecek. Yani bir ay senden bir ay bizden diyoruz."

Erdoğan, işçi ve iş verene sağlanacak teşvikler ile yeni uygulamaları da şöyle özeltedi.

"İşçini kendin yetiştir projesini Bilişim ve İmalat sektöründe 3 aydan 6 aya çıkarıyoruz. Ayrıca siber güvenlik, bulut bilişim, kodlama gibi eğitim programlarına katılan gençlerimizin günlük 75 lira cep harçlığı almasını sağlayacağız. İş başı eğitim programlarına katılan kadınlarına çocukları için 2-5 yaş arasında aylık 400 lira bakım desteği vereceğiz. Mesleki eğitim programları revizyonu ise, işçi bulamamaktan yakınıyoruz. Bu çelişki için bu eğitimin etkinliğini arttırmak izin özel sektörle işbirliği yapıyoruz. Projelerin uygulama süresi 2 yıl olacak. İstihdam ve eğitim kapsamında kupon yöntemi adıyla pilot uygulama başlatıyoruz. Eleman temininde güçlük çekilen alanlarda gençlrimizin eğitim almasını sağlayacağz. Ücretleri de devlet karşılayacak. 18-25 yaş aralığında yetim olanların aylıkları kesiliyordu. Bu durumdaki öğrencilerimizin aylıkları devam edecek. Yeşil pasaport olarak bilinen pasaporta sahip gençlerimiz kayıtlı çalışınca haklarını kaybediyordu. Artık pasaportlarını kullanabilecekler. Engellilerin istihdamı için de en az yüzde 40 oranında engeli bulunan ve iş kurmak isteyen kardeşlerimize iş kur tarafından 36 bin liraya kadar hibe veriliyordu, bu rakam 50 bin liraya yükseliyor. Artı 2 istihdam çağrımızı duyacağınıza inanıyorum. Uzun vadeli büyümenin temel şartı olan teknolojik gelişme olduğunu biliyoruz. Günün şartlarına göre donatılmamış bir iş gücü hamallığı mahkumdur. Dijital dönüşümü hayata geçirmeliyiz. Türkiye'nin büyümekten güçlenmekten başka çaresi yoktur. Dünyadaki zulümle baş edebilmenin tek yolu budur. Ülkemizi terörle kaosla yıkamayacağını anlayanlar ekonomi silahını çekmiştir. Ana muhalefet bile 11,1 'den rahatsız. Yap işlet devlet anlayışının ne olduğunu bilmeyenlerle siyaset yapılmaz.

Kaynak: TRTHABER