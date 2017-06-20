Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk televizyonuna konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta hafta sonunda yapılacak genel seçime ilişkin, "Yaklaşan seçim, Arnavutluk'ta tabii yeni bir dönemin de başlangıcına vesile olacaktır. İnanıyorum ki Arnavutluk halkı da kendi geleceğini bu anlamda çok daha güçlü kılacak bir sürece imzasını atacaktır." dedi.

Arnavutluk'un Top Channel televizyon kanalına konuşan Erdoğan, Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerinin hemen hemen hiçbir ülke ile olmayan derinlikte olduğunu söyledi.

Erdoğan, "500 yılı bulan bizim bir birlikteliğimiz var ve birlikteliğimiz, o günden bugüne aynı kararlılığını koruyarak gelmiş." ifadesini kullandı.

"Seçim Arnavutluk'ta yeni bir dönemin de başlangıcına vesile olacaktır"

Arnavutluk'un kendine özgü, farklı dini gruplarını bir arada barındıran bir ülke olduğunu kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konumuyla da tabii Arnavutluk'un farklı bir saygınlığı var. Yani Müslümanıyla, Hristiyanıyla hepsi bir arada ve bu zenginliği temenni ediyorum ki bundan sonraki süreçlerde de Arnavutluk aynı şekilde devam ettirsin ve Arnavutluk'u bölme, parçalama gayreti içerisine girenler adeta orada duvara çarpsın. Çünkü Arnavutluk bu özellikleriyle, bu hassasiyetleriyle zengin bir ülke. Bu zenginliğine kimseyi bence Arnavutluk'taki halk, yönetimler dokundurtmayacaktır diye düşünüyorum. Kendilerine de bu noktada, özellikle şu anda Sayın Başbakan, değerli dostum Edi'ye (Rama) de başarılar diliyorum. Yeni seçilen Sayın Cumhurbaşkanına aynı şekilde başarılar diliyorum."

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki tarihi bağlar

Daha sonra programda Erdoğan'a, "Arnavutluk'u bölmek isteyen güçler" ifadesiyle neyi kastettiği soruldu.

Erdoğan, bu soru üzerine şunları söyledi:

"Tabii burada isim vermek doğru olmaz. Konuyla ilgili olarak özellikle Arnavutluk'taki yetkili olan siyasetçi arkadaşlarımız bizimle yaptıkları görüşmelerde bunu bizimle paylaşırlar ve bize de burada ne düşüyorsa biz Türkiye olarak siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, her alanda elimizden gelen desteği Arnavutluk'a vermekte kararlıyız. Çünkü Arnavutluk'u biz bir defa Balkanlar'da çok önemli bir dayanışma unsuru olarak görüyoruz. İstikrarı sağlama noktasında önemli bir ülke olarak görüyoruz. Çünkü Balkanlar'ın istikrarı önemli ve Balkanlar'ın istikrarında bu kadar önemli bir ülke eğer zafiyet geçirecek olursa buna biz üzülürüz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucunun "Arnavutlar sizler için özel bir yatırım mı?" sorusuna ilişkin de, olaya bu şekilde bakmadıklarını, her şeyin ekonomik gözle ele alınamayacağını söyledi.

"Balkanlar'ın toprak bütünlüğüne saygı duyulmasının özellikle yanındayız"

Erdoğan programda, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova'yı tek bir Arnavutluk devleti şeklinde birleştirme girişimlerine yönelik iddialara da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii böyle bir şeyi aslında biz düşünmek istemeyiz. Her ülkeyi kendi coğrafi şartları içerisinde değerlendirmemiz lazım ve buralara bu tarihte olduğu gibi müdahaleleri asla doğru bulmuyoruz. Bunlar yanlış şeyler. İşte şu anda Ortadoğu'da olanlar ortada. Irak'ta olanlar, Suriye'de olanlar ortada. Bunları biz yanı başımızda görüyoruz. Aynı şeylerin Balkanlar'da olmasını istemiyoruz."

Arnavutluk'un, sahip olduğu ılımlı Müslüman çoğunluk nedeniyle Avrupa Birliği (AB) sürecinde karşılaşabileceği sıkıntıları da yorumlayan Erdoğan, "Şimdi tabii doğmamış çocuğa don biçmek olacak bir iş değil. Şimdi ortada sadece bir müzakereci ülke olma sıfatı var. Şu anda biz AB üyesi değiliz. Dolayısıyla burada böyle bir şeyi konuşmak da doğru değil ama şunu çok açık ve net söyleyebilirim. Yani Türkiye olarak biz hangi inançtan olursa olsun, nasıl Arnavutluk'ta farklı inançlar bir arada yaşıyorlarsa, bu bir arada yaşayışı hazmedemeyenler orayı parçalamak istiyorlarsa, biz diyoruz ki onların bir arada yaşama sürecini devam ettirmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Dayton sisteminin Bosna Hersek'te beklenenleri getirmediğini belirtti.

Farklılıkların zenginlik olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bizde bir ifade var ki Medeniyetler İttifakı'nda da biz bunu çok kullandık. Biz farklılıklarımızı hep zenginlik telakki etmişizdir ve farklılıkların zenginlik olmasından kimsenin kaçınmaması lazım. Burada rahat olmak lazım. Hele hele medeniyet anlayışında, kültür anlayışında bu adeta bir ilke gibidir. Bunu savunmak Arnavutluk'a da kazandırır, Makedonya'ya da kazandırır, Kosova'ya da kazandırır, Bosna Hersek'e de kazandırır, hepsine kazandırır." dedi.

"Tecrübe aktarımından da kimsenin rahatsız olmaması gerekir"

Kendisinin Balkanlar'daki bazı ülkelerde belli bazı siyasi partileri desteklediğine dair söylemleri de değerlendiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi tabii bunu söylemek çok çok çirkin olur. Şimdi aynı dünya görüşüne sahip olduğumuz siyasi partiler olabilir, o başka bir şey. Aynısı Avrupa için de geçerlidir. Yani şu anda siz zannediyor musunuz Avrupa'daki ülkelerin birçoğu Balkanlar'daki birçok siyasi partiyle bu noktada görüş alışverişinde bulunuyor. Bu olağan bir şeydir. Yani Türkiye olarak bizim de bu noktada tabii ki bizden istifade etmek isteyen, siyasi kanaatlerimizi, siyasi tecrübemizi öğrenmek, ondan istifade etmek isteyenler olabilir. Biz onlara da doğrusu her türlü bu noktada fikri-düşünsel desteği veririz."

"Yatırımcı sahaya inmiş vaziyette"

Türkiye'de geçen yıl yaşanan darbe girişiminin ardından devam eden süreci değerlendiren Erdoğan, "Şu anda biz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu FETÖ'cü terör örgütünün attığı bu adımlara rağmen çok ciddi bir mesafe kaydettik. Şu anda kişi başına milli gelirimiz 11 bin doları aşmış vaziyette ve ileri doğru gidiyoruz. Özellikle bu ilk çeyrekte yüzde 5 büyümeyi Türkiye'nin yakalamış olması önemli bir gelişme ve dünyada biliyorsunuz Çin ve Hindistan'dan sonra biz 3'üncü sırada yer aldık; yüzde 5 büyümeyle." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında FETÖ ile mücadeleye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aldığımız birçok tedbirler var. Bu tedbirlerin yanında ihracattaki tabii hamle çok çok önemli ve bu yüzde 5 büyümenin içinde 2,2 gibi ihracatın payı var. Bu adımlarla beraber bundan sonra yurt içi-yurt dışı yatırımlarda da artışlar olacak. Yurt dışından gelen yatırımcılar var. Kendileriyle görüşmeler yapıyoruz. Yurt içinde aynı şekilde yatırımlar var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki Türk yatırımlarının yeterli düzeyde olmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin Arnavutluk'taki yatırımlarının ciddi bir konuma geldiğini, yaklaşık 3 milyar dolar düzeyinde olduğunu söyledi.

"Çocuklarınızı FETÖ'nün okullarına göndermeyin"

Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmalarına yönelik bu ülkenin yetkililerine yapılan uyarılara dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben sevgili Arnavutluk halkına şu ricada bulunacağım; çocuklarınızı kesinlikle FETÖ'nün okullarına göndermeyin." dedi.

"Arnavutluk ders çıkarmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün Türkiye gibi 80 milyon nüfusa sahip bir ülkede sızma hareketi yaparak ordu ile emniyet teşkilatına büyük zararlar verdiğine dikkati çekti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 249 vatandaşın şehit, 2 bin 193 vatandaşın ise gazi olduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi ben bunu anlattığım zaman bu Arnavutluk için bir tehdit olmaz ancak Arnavutluk buradan ne yapması lazım? Bir ders çıkarması lazım. Yani bu terör örgütü Türkiye'de bunu yapabildiyse, yarın aynı şeyi Arnavutluk'ta da yapabilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de özellikle darbe girişiminin ardından kendisine yöneltilen insan hakkı ihlalleri iddiaları hakkındaki soruya da cevap verdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buna halkım 16 Nisan'da en güzel cevabı verdi. Benim cevap vermeme gerek yok. Bak, millet oylama yaptı ve 16 Nisan'daki oylamada ne oldu? Yüzde 52'yle milletimiz dedi ki 'Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmek istiyoruz.' Bu önemli bir adım. Şimdi 2019'un kasımında yeni sisteme göre bir seçim yapılacak."