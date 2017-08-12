  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.188
  • BIST 106963.1
    ALTIN 146.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'daki temaslarını tamamlayarak helikopterle Antalya'ya hareket etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalyaya hareket etti

Anadolu Grubu şirketlerinden Coca Cola İçecek ve Anadolu Etap'ın kentteki üretim tesislerinin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, açılış sonrası Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mart ayında hizmete giren Isparta Şehir Hastanesini gezdi.

Basına kapalı ziyaretlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli tekvandocu Nur Tatar'ın düğününe katılmak üzere helikopterle Antalya'ya hareket etti.

Etiketler: ısparta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER