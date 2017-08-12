Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'ya hareket etti

Anadolu Grubu şirketlerinden Coca Cola İçecek ve Anadolu Etap'ın kentteki üretim tesislerinin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, açılış sonrası Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mart ayında hizmete giren Isparta Şehir Hastanesini gezdi.

Basına kapalı ziyaretlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli tekvandocu Nur Tatar'ın düğününe katılmak üzere helikopterle Antalya'ya hareket etti.