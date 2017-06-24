  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye ve kayınpederi Cemal Gülbaran'ın mezarlarını ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye ve kayınpederi Cemal Gülbaran'ın mezarlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Erdoğan çifti, burada Tenzile-Ahmet Erdoğan ile Hayriye-Cemal Gülbaran'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.

Erdoğan, mezarlık çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla da kısa süre sohbet etti. Bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaştığı bazı çocuklara hediye, bazılarına ise bayram harçlığı verdi.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabir ziyareti
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