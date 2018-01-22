Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Türkiye'nin bir istiklal ve istikbal davası vardır. Bu davada hudutlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse ekonominin güçlenmesi ve gelişmesi de o derece ehemmiyete sahiptir. Güçlü bir ekonomik zemine oturmayan özgürlük mücadelelerinin kalıcı zaferlere ulaşma imkanı da yoktur.

-Bugün kahraman güvenlik güçlerimiz sınırlarımızın içinde ve dışında yakın tarihimizin en büyük mücadelelerinden birini yürütüyor. Bir yandan bölücü terör örgütüyle diğer yandan FETÖ ihanet çetesiyle aynı şekilde irili ufaklı pek çok terör oluşumu ile mücadele ediyoruz.

- Milli birliğimizi tehdit eden terör koridoruna ilk hançeri Fırat Kalkanı Harekatı ile vurmuştur. Bazı yazarlar özellikle bizim bu operasyonlarımızı Kürtlere karşı yapılmış operasyonlar olarak ilan edip hedeften saptırma gayreti içerisine giriyorlar. Bizim Kürt vatandaşlarımız ile bir sorunumuz yoktur ve olay Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay terör koridorunu bizim yok etme meselesidir.

-Bugün Hatay'da oradaki enerji santralimizin olduğu yere attıkları havanla bir şehidimiz var. Böyle bir mücadele içerisinde şehidimiz de olacak gazilerimiz de olacak ve bu karşılıksız da kalmayacak. Bunun bedelini de çok ağır ödüyorlar ve ödeyecekler. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır.

-Rus dostlarımızla da konuştuk mütabakatımız var. Diğer koalisyon güçleriyle de konuştuk, Amerika ile de konuştuk ama biz Amerika'yı bir şeye ikna edemedik. Biz kendilerine dedikki siz DEAŞ terör örgütü ile mücadeleyi ne için bir terör örgütü ile yapıyorsunuz. Ne için PYD, YPG, PKK gibi terör örgütü ile yapıyorsunuz. Gelin bunu stratejik ortağınız olan Türkiye ile beraber yapın, beraber yapalım. Biz buna varız. Onları bir kenara koyup terörü güçlendirmeyelim. Dedilerki bizim generallerimiz bize Türkiye'nin bu işe tahsis ettiği ekip veya ordu yeterli değil. Sizin generalleriniz size yanlış söylüyor. Bunları ikili görüşmelerde de sayın Trump'a söyledim. Siz bilirsiniz dedik. Siz yolunuza biz yolumuza.

-5 bin tır silah getirdi Amerika bu bölgeye.Zırhlı taşıyıcılardan tutunuz mühimmatına varıncaya kadar. Bütün bunlar nereye dağıtıldı? İşte bu terör örgütlerine dağıtıldı. Bugün Suriyenin kuzeyinde 20 kadar Amerika'nın üssü var. Bunları bütün halkımın bilmesi lazım. Bilmesi lazım ki ülkemde neler dönüyor, neler oluyor bunu bizim haberimiz yoktu, biz bilmiyorduk deme lüksüne kimse sahip olmasın. Şu anda 2 bin kadar kargo uçağıyla da ayrıca bölgeye silah taşınmıştır. Bunların hepsini biz biliyoruz.

-Rusya ile yaptığımız görüşme çerçevesinde şu anda yolumuza devam ediyoruz. Afrin'de Mehmetçiğimiz görevini ifa ediyor, etmeye de devam edecek. Buradan tüm dünyaya milletin evinden ilan ediyorum. Ülkemizin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur, olmamıştır. Türkiye'nin bu operasyonlardaki temel amacı Suriye'in toprak bütünlüğü ile Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır.

-Kuzey Suriye'de nasıl cerablus'ta, Rai'de, Bab'da 2 bin kilometrekarelik alan şu anda kontrolümüzde ise Cerablus'a 100 bin insan geri döndüyse, orasının kendi halkı oraya döndüyse aynısı Afrin'de de olacak. Aynısı inşallah İdlib'de de olacak. Suriyeli kardeşlerimiz, kendi topraklarına, kendi vatanlarına, kendi evlerine dönme imkanını böylece bulacaklar.

-13 milyon Suriyelinin çektikleri acılar başkalarının umrunda olmayabilir ama bizim umrumuzdadır. Çünkü bunların hepsi Arabı ile, Türkmeni ile, Kürdü ile bizim kardeşimizdir, tarih bunun şahididir. Türkiye Afrin'de Kürtlere karşı değil oradaki terör örgütüne karşı mücadele etmektedir.

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