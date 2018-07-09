Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'teki yemininin ardından Anıtkabir'e gitti.

Erdoğan daha önce Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatlarıyla bir çok kez Anıtkabir'e geldi.

Cumhurbaşkanı sıfatıyla ikinci kez orada

Her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı, 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nı kutladı.

10 Kasım'larda Büyük Önder Atatürk'ü andı. 28 Ağustos 2014'te Parlamenter sistemde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı sıfatı ile oradaydı.

İlk adresi Atatürk'ün huzuru oldu

Erdoğan aradan geçen 4 yılın ardından bu kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla yeniden Anıtkabir'deydi.

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Anıtkabir'den ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı, mesajında "birlik ve beraberlik" vurgusu vardı.

"Türkiye iki önemli seçimi başarıyla tamamladı. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bu önemli dönüm noktasında Cumhurbaşkanılğı Hükümet Sistemi'nin 1. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin birliğini, kardeşliğini güçlendirmeye, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. Cumhuriyeti 100. kuruluş yıldönümünde hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.https://t.co/UTROpyG85I pic.twitter.com/rZKiIVW1VT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Temmuz 2018

Atatürk'ün restore edilen otomobilini inceledi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı otomobil, orjinalliği bozulmadan restore edilerek Anıtkabir'de sergilenmeye başlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da törenin ardından o otomobili inceledi.

Geniş güvenlik önemleri alındı

Törende geniş güvenlik önlemleri alındı. Akdeniz ve Gençlik Caddelerinde Emniyet güçleri konuşlandı.

Anıtkabir'de kuş uçurulmadı. Çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.

Kaynak: TRT Haber