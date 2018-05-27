Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı başka projeleri açıklayan başka

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Stadyumu'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"24 Haziran'da güzel bir başlangıç yapmak için hazırlanıyoruz"

Bizim bir davamız var, bir hayalimiz var biz millet olarak bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte istiklalimize sahip çıkmakla güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi de 24 Haziran'a yeni yönetim sistemimize güzel bir başlangıç yapmak için hazırlanıyoruz.

"İrade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak"

Vakit birlik vakti. Vakit Balıkesir vakti. Vakit Türkiye Vakti. Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Balıkesir Türkiye'nin vitrinlerinden biridir. Bunun için son 16 yılda Balıkesir'e 25 katrilyon yatırım yaptık.

Konuşuyorlar, laf ola beri gele, bunlar daha çırak bile değil. Biz yol aldık yol. Çıraklığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bıraktık. Türkiye'mizi muasır medeniyetler üstüne taşıdık. Eğitimde 3250 adet yeni derslik, 4476 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurdu yaptık. Şehir hastanesi konforunda bin yataklı devlet hastanesini yaptık. 24'ü hastane olmak üzere toplam 57 adet sağlık tesisi yaptık. TOKİ vasıtası ile 7330 konut yaptık. 2002 yılına kadar Balıkesir'de 76 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz buna 16 yılda 513 kilometre bölünmüş yol ilave ettik.

"Ferhat'la Şirin gibi dağları deldik Şirin'e ulaştık, Şirin işte burada."

Halep oradaysa arşın Balıkesir'de. Toplam maliyeti 1,5 katrilyon olan 15 adet yol projemiz de devam ediyor. Siz şu sözü gayet iyi bilirsiniz. Marifet iltifata tabidir. İltifatı olmayan marifet zayidir. Biz başında bu kardeşinizin olduğu bu AK Parti hükümetlerinde İstanbul-İzmir otoyolu aynı zamanda bir Balıkesir projesi değil mi? Siz İstanbul'dan Balıkesir'e bu yoldan gelmeyecek misiniz? Uzun yollar kısıldı mı? biliyorsunuz biz Ferhat'la Şirin gibi dağları deldik Şirin'e ulaştık. Şirin işte burada.

"Kanal İstanbul ile ilgili teklifleri topluyoruz"

Arkamızda bizim bu aziz milletimiz oldukça bizim sırtımız yere gelmez. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu yani tek taraflı çalışmıyoruz. Balıkesir bir başka olacak. El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. Bu yatırımları durduracağım diyenler var mı? Şunlara bak, bunların zaten hayatta bir dikili ağacı yok bu ülkede. Şimdi de durduracağım diyor. Biz diyoruz ki, Kanal İstanbul, o diyor ki niye Kanal İstanbul yapayım? Bunlar milli bütçe ile neler yapılabileceğini bilemeyecek kadar cahiller. Biz Avrasya Tünelini, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Ovit Tüneli'ni nasıl yaptıysak yapıyorsak, İstanbul-İzmir otoyolunu da öyle yapıyoruz. Şu anda Kanal İstanbul ile ilgili biz teklifleri topluyoruz. Ama onlar bu işlerden anlamaz. Kamu özel ortaklığı nedir bilmezler. Ama biz bütün bu yöntemleri kullanarak bu hizmetleri yaptık.

"Davos'ta one minute dedik dünya hareketlendi"

Siyasette rekabet güzeldir. Tabi bu rekabet ülkemize daha çok hizmet vermesi için yapılıyor olması gerekir. Ne söylediğimizi, ne yaptığmızı, kimlerle mücadele ettiğimizi sizler iyi bilirsiniz. Ülkemizi bu günlere getirirken çok farklı kesimlerin saldırılarına maruz kaldık. Davos'ta one minute dedik dünya hareketlendi. Dünya beşten büyüktür dedik yine dünya hareketlendi. Niye? Çünkü bir adaletsizlik vardı. Bir haksızlık vardı. Niye one minute dedik? Çünkü oradaki kişi, moderatör terbiyesizlik yapıyordu. Çünkü o çocukları öldürmesini çok iyi bilen siyonistlere karşı oradaki temsilcisini savunuyordu. Biz çocukları öldürenlere karşı dik durmak zorundaydık. Biz, kim olursa olsun haklının yanında olduk, olacağız. Bugüne kadar hiçbirine eyvallah demedik.

"Ülkeyi 3,5 kat büyütürken sadece milletin gözünün içine baktık"

Ülkemizde demokrasinin standartlarını yükseltirken, ülkemizi 3,5 kat büyütürken sadece ve sadece milletimizin gözüne baktık. İcazeti de, iradeyi de, tasdiki de asla başka yerde aramadık. Kimseyi yerinden etmek için değil, milletimize hizmet etmek için vazifeye talip olduk.

"Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı başka projeleri açıklayan başka"

Seçimler için meydanlara çıkan adayları takip ediyorsunuz değil mi? Ne diyorlar ülkemizin hayrına birşey söylediklerini duyanlarınız var mı? Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı başka projeleri açıklayan başka. Cumhurbaşkanı adayı kös kös oturuyor. Genel başkanları çıkmış proje açıklıyor. O mu yönetecek bu ülkeyi. Eğer o yönetecekse bay Kemal çıkıp aday olsaydı. Niye cumhurbaşkanı adayınız projeleri açıklamıyor? Cumhurbaşkanı adayının projeleri nerede? Hangisi irade edecek belli değil. Kaybedeceği için milletin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen o zat işte bu garabetleri yaşıyoruz.

Türkiye sizin partinizden daha mı kıymetsiz siz milletle dalga mı geçiyorsunuz? Bu kafayla milletimiz zaten ülkeyi bunlara emanet etmez de olan demokrasimize olur.

Ülkenin anamuhalefet partisi, ilkokul müsameresi kıvamında oyunlarla yönetiliyor. Türkiye'nin ekonomisinden, maliyesinden, kamu yönetiminden habersizlerin şovları sadece kendilerini gülünç duruma düşürür.

"Yalan söylüyor"

Yerli marka otomobil projesinin ne olduğuna dair hiçbir fikri olmayan bir zat çıkıyor ben bu projeyi iptal ettireceğim diyor. 20 yıl geride kalmış bir proje diyor. Halbuki bu işi takip eden bakanlığımıza, ilgili firmalara gitse kendilerine yerli marka otomobil projesinin geleceğin teknolojisine göre tasarlandığını öğrenecek. Ne diyeyim? Bunların ismini anmak bile bana zor geliyor. Bilmiyorlar, bunlara beş tane koyun verin kaybedip gelirler. En çok da gönül yıkmayı bilirler. İşlerine gelmeyince önlerine çıkana bağırıp hakaret edip sonrada hiç birşey yokmuş gibi sırıtarak yollarına devam ederler.

"Türkiye'yi yönetmeye talipler ama yalan haberlerle seçim kampanyası yapıyorlar"

Aynı kişi, ABD'den arayıp işletmişler. Ondan da haberi yok. Söylediği tüm bilgiler tüm rakamlar yanlış. Yine söylüyorum bu meydandan. Eğer samimi, dürüstsen Milli İstihbarat Teşkilatı'mıza başvur. Sana bu bilgiyi aktaran kim açıkla. Yalan söylüyor, yok böyle bir şey. Sen kimsin ki? ABD'nin yetkili mercileri sana böyle bir bilgiyi verecek? Türkiye'yi yönetmeye talipler ama internetten buldukları yalanlar, iftiralarla dolu haberlerle seçim kampanyası yapıyorlar.

Kaynak: TRT Haber