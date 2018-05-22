Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerikalılar İnce'yi neden arasın?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü uçaktaki gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce FETÖ elebaşının iadesi konusunda Amerikalıların kendisini aradıklarını iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İadenin muhatabı olmayan birini niye arasınlar? Söyledikleri doğru değil. Yalan bunların ruhuna işlemiş." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

İsrail'e boykot kararı

İslam İşbirliği Teşkilatı olarak, İsrail ürünlerine yönelik bir boykot uygulaması konusunda tavsiye kararı aldık. Neticede oralardan artık herhangi bir ürün alınması da söz konusu olmaz. Türkiye olarak orayla olan münasebetlerimizi, özellikle ekonomik, ticari ilişkilerimizi masaya yatıracağız. Önümüzde malum seçim var, seçimin ardından bizler de bu istikamette adımlarımızı atacağız.

Kudüs'e barış gücü

Erdem, irade ve cesaret sloganı ile yola çıktık. Bağımsız soruşturma komisyonunu kurma kararı verdik. Ama bu tür bir komisyonun kurulmasının da ötesinde, Kosova'da olduğu gibi, Bosna Hersek'te olduğu gibi orada Birleşmiş Milletler'in bir barış gücünün oluşturulması için de tavsiye kararı aldık. Bunun caydırıcı olacağını; İsrail'in, Birleşmiş Milletler güçlerine kurşun sıkmasının kolay olmayacağını düşünüyoruz.

ABD'nin Suriye açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın Kuzeybatı Suriye'ya yardımların kesileceğini açıklaması tutarlı değil. Kuzeybatı Suriye'de Amerika'nın ne yardımı var? Kuzeybatı Suriye'de zaten Rusya var. Bu pek tutarlı bir açıklama değil. Amerika daha çok Menbiç tarafında. Zaten şu anda Amerika'nın oralardaki yardımı da YPG'ye yönelik silah ve mühimmat. Amerika'nın oralarda insani yardım faaliyetleri yok. ayrıca İdlib'te, Duma'da ABD yok. Oraların hepsi, Afrin dahil o bölge, şu anda Rusya ile bizim ortak çalışmalar yürüttüğümüz bölge.

Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı

Tehditler alıkoyamaz, yolumuza devam ederiz. Bu tür ihbarları ilk defa almıyoruz, zaman zaman bu tür ihbarlar yurt içi yurt dışı hep olmuştur. Ama eğer bu ihbarlarla hareket edecek ve siyaset yapacak olsak bizim hiç evden çıkmamamız lazım. Dolayısıyla biz tedbir alırız ama bu tür tehditleri hiç kaale almadan yolumuza devam ederiz. Zira biliyoruz ki kaderin üstünde bir kader vardır.

"Prensiplere uymayanı almadık"

Parlamentodaki prensiplere dikkat etmeyen, devamında hassasiyet göstermeyenleri listeye koymadık. Bu sefer bir hassasiyet daha gösterdik. Aday adayı arkadaşlardan yazılı bir taahhüt aldık. 'Haftanın üç günü Ankara'dasınız. Üç günü dışında, hepinizin seçim bölgenizde ofisleriniz olacak. O ofislerde çalışmaları yürüteceksiniz. Oralardaki çalışmalarınızı da her hafta rapor edeceksiniz." dedik. Bunların taahhüdünü de arkadaşlardan yazılı olarak aldık.

"Yalan ruhlarına işlemiş"

Amerikalılar iadenin muhatabı olmayan sayın İnce'yi niye arasınlar? Söyledikleri doğru değil. Yalan bunların ruhuna işlemiş. Bu konuda dürüst isen, samimi isen yapacağın iş nedir? Adalet Bakanlığı'na müracaat edersin, 'Bakın siz böyle böyle diyorsunuz ama bize de böyle bir şey geldi.' dersin. Konuyla ilgili olarak Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ çok sert bir basın açıklaması yaptı. Fakat bunların hiç umurlarında değil. Yaptıkları iş, ya tutarsa, ya vatandaş inanırsa mantığıyla, yalan söylemekten ibaret.

Kaynak: TRT Haber